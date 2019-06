10h30 Chez Toyota, c'est Alonso qu apporte les cafés.

10h19 LMP1 : La Rebellion n°3 de Berthon, P5 au général, au garage.

10h00 Classements après 18 heures de course.

GTE Pro : 1-Corvette n°63 268 tours, 2-Ferrari n°51 +7"1, 3-Porsche n°91 +34"8

GTE Am : 1-Ford n°85 262 tours, 2-Porsche n°56 +1 tour, 3-Ferrari n°84 +2'04"1

9h30 En LMP1, le suspense semble surtout concerner la lutte pour la victoire entre les Toyota, mais en LMP2, le podium est plus compact.

09h00 Classements après 18 heures de course.

08h34 Dans la catégorie LMP2, l'Oreca DragonSpeed était quatrième mais a dû abandonner après cet accident de Maldonado.

08h20 Le jour s'est levé sur le Mans mais la situation n'a pas changé pendant la nuit. Les deux Toyota mènent toujours la danse, se livrant une lutte farouche loin devant leurs principales rivales incapables de suivre leur rythme. La N.7 de Conway, Kobayashi et Lopez précède ainsi la numéro 8 du trio Buemi, Nakajima et Alonso. Les deux voitures ont beaucoup d'avance sur la BR SMP n°11 de Petrov, Aleshin et Vandoorne. La Rebellion de Berthon, Thomas et Menezes a connu un dérapage inattendu, un vrai coup dur pour la 3e place, tenue pendant la majeure partie de la nuit.