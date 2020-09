20h47 : La Toyota n°8 toujours devant

Elle compte 13" d'avance sur la n°7 après ce restart.

20h45 : Drapeau vert !

La course reprend après 25 minutes de neutralisation. La nuit a fait son apparition, attention aux accidents.

20h42 : La neutralisation dure

L'AF Corse a visiblement fait des dégâts importants sur le rail. La safety car est là depuis 25 minutes désormais.

20h35 : L'accident de West et la sortie de la safety car

Revivez le premier tournant de cette 88e édition.

La nuit fait des dégâts au Mans : un accident provoque la sortie de la Safety Car

20h32 : Le ladership a changé

La Toyota n°8 a profité de ce chamboulement pour reprendre les commandes de la course.

20h29 : West toujours coincé

Alexander West, parti à la faute lors de son 80e tour, est toujours dans sa Ferrari accidentée. La course est toujours sous régime de voiture de sécurité.

20h18 : Le safety cars en piste !

L'accident d'une AF Corse vient d'envoyer les safety car en piste. Il arrive tard, mais voilà la course neutralisée.

20h02 : Porsche n'abandonne pas, "Il reste 18h de course" (LM GTE PRO)

Pascal Zurlinden, le Directeur de la division Motorsport chez Porsche, interrogé par Eurosport après les gros soucis subis par la n°91 et la n°92 en LM GTE PRO.

"Ca à l'air d'aller mieux, la nuit s'annonce bien. Nous étions en pole hier et aujourd'hui, on semble avoir un retard de performances. Cela va dépendre de ce qui arrive dans cette course, il reste 18h encore."

20h00 : La nuit arrive

Courir en septembre met les pilotes au défi d'une nuit plus longue. Celle-ci tombe tout doucement et les changements de pneus arrivent.

19h59 : La Ferrari n°55 enfin aux stands

La Ferrari n°55 (LM GTE AM), sortie aux Hunaudières, a pu rejoindre les stands après une longue procession. C'est très amoché sur l'arrière-gauche.

19h54 : Intervention assez longue sur la n°8

Un réglage sur l'avant-droit de la n°8 vient d'être effectué, ce qui a retardé l'arrêt qui a duré deux minutes.

Kazuki Nakajima a pris la place de Brendon Hartley. La n°8 relaisse les commandes à la n°7.

19h37 : Kobayashi laisse sa place à Lopez

José María López entame ses 24h du Mans en course. L'Argentin a pris le relais de Kamui Kobayashi, absolument déchaîné lors de son run.

Changement de tête : la n°8 reprend les commandes après ce pit stop.

19h36 : Toyota continue sa bagarre

La n°7 est en tête grâce au très bon travail de Kamui Kobayashi. Le retard de la n°8 est de 30".

19h24 : Restart musclé, le Team Nederland veut refaire son retard

Fin du drapeau jaune sur le circuit sarthois. Et la LMP2 Jumbo du Racing Team Nederland semble bien énervée après son début de course compliqué. Le trio néerlandais est 20e de la catégorie LMP2 et 24e de la course.

On le rappelle, Frits van Eerd, propriétaire de l'équipe, est également le patron de la Jumbo, la chaîne de supermarché qui sponsorise l'équipe Jumbo-Visma. La puissante formation a perdu le Tour de France ce samedi lors du chrono de la Planche des Belles filles, remporté par Tadej Pogacar.

Pogacar a mis Roglic K.O. ! Le dénouement historique de la 20e étape

19h16 : Yamanaka dans le gravier (LMP2)

On en avait parlé il y a quelques heures : l'Eurasia Motorsport de Nobuya Yamanaka est repartie à la faute. Intervention de la grue pour dégager le véhicule. Slow zone imposée.

19h12 : Hartley aux stands

Le Néo-zélandais reste aux commandes de la n°8, actuellement 2e. Arrêt sans problème pour Toyota.

19h01 : Point course, la n°7 reprend les commandes

Course : Toyota n°7 (77 tours) / Kamui Kobayashi



LMP1 : Toyota n°7 (77 tours) / Kamui Kobayashi

LMP2 : United Autosports n°32 (73 tours) / Will Owen

LM GTE PRO : AF Corse n°51 (68 tours) / Daniel Serra

LM GTE AM : TF Sport n°90 (67 tours) / Jonathan Adam

18h25 : Point course LMP1

1. Toyota n°8 (69 tours) / Brendon Hartley

2. Toyota n°7 : +13" / Kamui Kobayashi

3. Rebellion n°1 : +3'02" / Gustavo Menezes

4. Rebellion n°3 : +2 tours / Romain Dumas

5. Bykolles RT n°4 : +9 tours / Oliver Webb (26e au général)

18h22 : Presque 4h de course

Dans huit minutes, on atteindra le cap des 4h de course. La Toyota n°8 a repris la tête de la course à la n°7.

18h00 : Rétro, Bob Wollek au Mans, ou l'art de perdre

De 1968 à 2001, Bob Wollek aura disputé 30 éditions de la classique mancelle sans jamais monter sur la plus haute marche du podium. En y caressant la victoire plusieurs fois sans pouvoir la retenir. Une ironie au bout du compte pour le "Monsieur Porsche" des belles années de la marque allemande dans la Sarthe.

Jean-Claude Killy et Bob Wollek (Alpine) aux 24 Heures du Mans 1969 Crédit: Getty Images

17h40 : Pas de changement en tête

La Toyota n°7 ets toujours en tête devant la n°8 qui est à 21" derrière.

17h21 : Point course LMP1

1. Toyota n°7 (49 tours) / Kamui Kobayashi

2. Toyota n°8 : +1'20" / Brendon Hartley

3. Rebellion n°1 : +1'56" / Gustavo Menezes

4. Rebellion n°3 : +1 tour / Romain Dumas

5. Bykolles RT n°4 : +3 tours / Oliver Webb (13e au général)

17h15 : Buemi laisse sa place à Hartley

Comme prévu, le relais de la n°8 a été plus long que celui de la n°7 chez Toyota. Brendon Hartley a pris le relais de Sébastien Buemi, très bon lors de ce début de course malgré une crevaison.

17h09 : Conway satisfait de ce début de course

Mike Conway après son relais à bord de la n°7 : "Cela a été piégeux en milieu de relais. Mais cela s'est amélioré après. La n°8 a eu une crevaison, ce n'est pas de chance pour eux."

17h06 : Un écart minime entre les deux Toyota

Un total de 20 secondes sépare la Toyota n°8 de la n°7 en tête de course.

17h01 : Koboyashi prend les commandes de la n°7

Premier changement de pilote pour la Toyota n°7. Kamui Kobayashi, auteur de la pole position, a pris le relais à Mike Conway. La n°8 reprend la tête de la course.

17h00 : Allen satisfait de sa session

James Allen après son premier run où il a pris les commandes en LMP2 : "Je n'ai pas eu l'impression de sur-piloter, cela nous a fait gagner beaucoup de places."

16h51 : Dans le rétro de l'édition 2019

Revivez le dernier tour de la Toyota n°8, vainqueur sur le fil lors de l'édition 2019.

L'arrivée victorieuse de la Toyota de Buemi

16h44 : La n°7 en tête

Quatrième arrêt pour la n°8. La N°7 reprend les commandes.

16h26 : La n°8 reprend les commandes

Le troisième arrêt de la n°7 a permis à la n°8 de repasser en tête de la course. Seulement 3"3 séparent les deux Toyota.

16h18 : Maris à l'arrêt

Il y a eu un problème avec la Ligier d'Erik Maris, prise en charge par les commissaires.

16h16 : Albuquerque veut la P1 à tout prix en LMP2

Albuquerque essaye de reprendre la P1 à James Allen en LMP2, mais tentative ratée dans ce 29e tour.

16h14 : Sortie de piste pour Erik Maris

Pas de dégâts pour le Français du Team Eurointernational (LMP2), surpris par une GT dans un virage.

16h10 : La Toyota n°7 repasse devant

Le troisième arrêt aux stands de la n°8 laissé les commandes à la n°7. Une minute d'écart.

16h06 : En LMP2, Allen est en tête

Il y a de la bagarre en catégorie LMP2 : James Allen (S024 - Has By Graff) et Filipe Albuquerque (United Autosports) s'en donnent à coeur joie pour la tête. Allen est en tête avec moins d'une seconde d'avance.

15h56 : Revivez l'incident entre la Ferrari n°61 et la Porsche n°88

La première vraie frayeur de ces 24h, édition 2020. Les deux sont reparties. La 61 est est 15e en catégorie LM GTE amateurs. La 88 est dernière à 17 tours de l'Aston Martin 98.

Que ce soit en F1 ou aux 24h, rien ne va chez Ferrari : le tête-à-queue de la n°61

15H53 : Changement de leadership

La Toyota n°8 a fait la différence sur la n°7 au 23e tour. Belle manoeuvre de Sébastien Buemi sur Mike Conway. La Rebellion de Bruno Senna est à une minute derrière.

15h45 : Problème de capot pour la Rebellion n°3

Un arrêt de presque deux minutes pour la deuxième Rebellion. A priori, ce n'est qu'un problème de capot. Celui-ci a été changé.

15h35 : Point course LMP1

1. Toyota n°7 (19 tours)

2. Rebellon n°1 : +51"9

3. Toyota n°8 : +1'14"274

4. Rebellion n°3 : +1'18"922

5. Bykolles RT n°4 : +1 tour

15h22 : Revivez le grand départ en vidéo

Sous la grisaille, les participants aux 24h ont effectué un joli départ sur le circuit du Mans.

Pas de casse, mais de la bagarre : revivez le grand départ de la 88e édition

15h13 : Sortie de piste pour Yamanaka

Belle sortie de piste pour l'Eurasia Motorsport n°35 pilotée par Nobuya Yamanaka. Pas de dégâts, mais un drapeau jaune de sorti pour une slow zone. Le Japonais s'en sort bien quand même.

Pendant ce temps, la Jumbo n°29 est revenue pour la troisième fois dans les stands. Problème de radiateur apparemment.

15h10 : Rappel, pénalité pour l'Alpine n°36

Un franchissement de ligne aux stands a coûté un drive trough à l'Alpine n°36. Début de course cauchemar.

15h04 : La Toyota n°7 aux stands

Premier arrêt aux stands pour la n°7. Un relais plus rapide que prévu pour la voiture de tête qui s'est arrêtée après 10 tours.

14h45 : La Toyota n°7 va-t-elle vaincre le signe indien ?

Mike Conway, actuellement en tête de la course, en a marre : il veut gagner les 24h.

"Je suis fatigué de finir deuxième au Mans. Ça m'est déjà arrivé trois fois (2016, 2018, 2019) et le seul objectif cette année est la victoire. Le Mans est une course si spéciale à cause de toute son histoire et dure à gagner. Elle ne se présente qu'une fois dans l'année et c'est le seul but de l'équipe quand elle construit la voiture. C'est donc 'Tout pour Le Mans' et on a ça constamment en tête pendant la saison."

23 heures en tête pour la Toyota n°7 puis la catastrophe : le moment où la course a basculé

14h43 : Pas de changement en tête

La toyota n°7 de Mike Conway reste en tête +2"3 d'avance sur la Rebllion n°1 de Bruno Senna.

14h35 : L'Alpine n°36 dans les stands

Mauvaise nouvelle pour le team français. La n°36 est déjà dans les stands et elle est même rentrée pour réparation. Problème de radiateur visiblement.

14h33 : Senna résiste bien à Buemi

Le Brésilien a résisté à l'attaque de la Toyota n°8 avant Indianopolis. La Rebellion a fait jouer sa vitesse de pointe, supérieure à l'hybride de Toyota.

14h32 : Pas d'incidents à noter

Pas de casse au départ malgré l'effet de meute. Il ne pleut pas pour le moment sur le circuit sarthois.

Pas de casse, mais de la bagarre : revivez le grand départ de la 88e édition

14h30 : La 88e édition des 24h du Mans s'élance !

C'est parti pour 24h de course ! Mike Conway a bien résisté à l'attaque de Bruno Senna au virage n°1. La Toyota n°7 reste en tête.

14h23 : La Toyota n°7 part en pole

La Toyota N°7 de Mike Conway-Kamui Kobayashi-José-Maria Lopez part en pole position de cette 88e édition des 24 heures du Mans. La Rebellion N°1 de Gustavo Menezes-Norman Nato-Bruno Senna s'est intercalée entre les deux Toyota lors de la séance d'hyperpole réalisée vendredi matin. C'est une première pour l'épreuve.

Avec un temps de 3:15.267, le Japonais Kamui Kobayashi a devancé de 0,555 seconde la Rebellion pilotée par l'Américain Gustavo Menezes. La deuxième Toyota, celle de l'équipage composé de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazumi Nakajima, est elle à 1,382 seconde.

14h22 : C'est parti pour le tour de chauffe

Les participants filent sur le circuit pour le traditionnel tour de chauffe. Il fait gris sur le circuit du Mans, attention à la pluie.

14h03 : Suivez la 88e édition des 24h du Mans sur Eurosport

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct et en intégralité la 88e édition des 24h du Mans. La plus célèbre épreuve d'endurance s'élance depuis le circuit du Mans avec trois mois de retard sur sa date initiale suite à la pandémie de la Covid-19.

