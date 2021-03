En 2023, Ferrari fera son retour au plus haut niveau du Championnat du monde d'endurance. Dans deux ans, la Scuderia s'alignera donc au départ des 24h du Mans. Avec Charles Leclerc au volant ? Le Monégasque s'est en tout cas positionné ce lundi. "J'adore Le Mans, a souligné, sur le site officiel de la F1, le pilote Ferrari, qui avait participé à l'épreuve virtuelle il y a un an avec Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). J'ai toujours été fan du Mans. Pour l'instant je me concentre sur la F1, mais si l'opportunité se présentait, je serais heureux d'y participer."