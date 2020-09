Mauvaise nouvelle pour le team français. La n°36 est déjà dans les stands et elle est même rentrée pour réparation. Problème de radiateur visiblement.

C'est parti pour 24h de course ! Mike Conway a bien résisté à l'attaque de Bruno Senna au virage n°1. La Toyota n°7 reste en tête.

Avec un temps de 3:15.267, le Japonais Kamui Kobayashi a devancé de 0,555 seconde la Rebellion pilotée par l'Américain Gustavo Menezes. La deuxième Toyota, celle de l'équipage composé de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazumi Nakajima, est elle à 1,382 seconde.

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct et en intégralité la 88e édition des 24h du Mans. La plus célèbre épreuve d'endurance s'élance depuis le circuit du Mans avec trois mois de retard sur sa date initiale suite à la pandémie de la Covid-19.