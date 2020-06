24 HEURES DU MANS - Les 24 Heures du Mans ont suspendu la vente de billets pour la course, reportée aux 19 et 20 septembre, afin de limiter l'affluence en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mardi l'organisateur, l'Automobile Club de l'Ouest.

La vente de billets est désormais suspendue. Il n'est en effet plus possible d'acheter des tickets pour assister aux 24 Heures du Mans, reportées aux 19 et 20 septembre prochains. La raison ? L'affluence doit être limitée en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé l'Automobile Club de l'Ouest.

"En raison de la situation sanitaire mondiale occasionnée par la pandémie de la Covid-19 et afin d'assurer en priorité la sécurité sanitaire de l'ensemble des participants, l'Automobile Club de l'Ouest s'est vu contraint de modifier sensiblement son programme de compétition et de limiter ses capacités d'accueil du public lors des prochaines 24 Heures du Mans", écrit l'ACO dans un communiqué.

Jauge maximale de 5000 personnes

"Dans l'attente d'une évolution favorable de la pandémie et d'un éventuel assouplissement des règles concernant les évènements rassemblant un large public, l'Automobile Club de l'Ouest a pris la décision de suspendre la billetterie de l'évènement", poursuit l'organisateur de l'épreuve, qui devait initialement avoir lieu les 13 et 14 juin. Les spectateurs ayant acheté une entrée avant le 29 juin pourront accéder au circuit, ajoute l'ACO, sans préciser combien de personnes cela concerne.

Kazuki Nakajima (Toyota n°8) aux 24 Heures du Mans 2019 Crédit: Getty Images

Le gouvernement a annoncé il y a une dizaine de jours que les enceintes sportives seraient autorisées à rouvrir au public le 11 juillet, mais avec une "jauge maximale" de 5.000 personnes qui restera "en principe" en vigueur jusqu'en septembre. La mythique épreuve du Championnat du monde d'endurance, reportée en raison de la pandémie, annonce également préparer un dispositif "visant à faire vivre à distance cette course mythique au plus grand nombre".

