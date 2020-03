L'Automobile Club de l'Ouest n'avait pas d'autre choix. L'organisateur des 24 Heures du Mans a infligé à la prestigieuse course automobile le même sort que la plupart des autres événements sportifs majeurs. Ainsi, la 88e édition de l'épreuve sarthoise, initialement prévue les 13 et 14 juin prochains, a été reportée aux 19 et 20 septembre, en raison de la pandémie de coronavirus.

La décision a été prise "en concertation avec le Championnat du monde d'endurance (WEC) et la Fédération internationale de l'automobile (FIA)", ont indiqué les organisateurs, ce mercredi. Pour rappel, les 24 Heures du Mans constituent la grande finale de la saison 2019/2020. Alors que les 1000 Miles de Sebring ont été annulés, les 6 Heures de Spa ont, elles, été reportées à une date encore inconnue.