Comment suivre les 24 Heures du Mans 2022 ?

Faites vos réserves en eau et en nourriture, installez-vous confortablement et rendez-vous sur Eurosport. Vous pourrez suivre l'intégralité des 24 Heures du Mans 2022 en direct vidéo sur Eurosport 2 ou sur l'application en vous abonnant ici . Ce qui vous permettra également de suivre de nombreux autres sports tout au long de l'année.

Ad

Pour retrouver toutes les infos, le live texte, les meilleures vidéos et réactions, c'est sur Eurosport.fr que ça se passe.

24 Heures du Mans Hunaudières, chicanes, esses Porsche… Tous les secrets du circuit décryptés IL Y A UNE HEURE

A quelle heure sera donné le départ ?

Départ lancé des 62 bolides engagés à 16h00 pétantes !

Les 24 Heures du Mans en intégralité sur Eurosport

Par qui ?

C'est Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, qui aura l'honneur d'agiter le drapeau pour donner le coup d'envoi de cette 90e édition de l'épreuve mancelle.

Le Mans, c'est quoi ?

Tout simplement l'une des plus grandes courses automobiles du monde, aux côtés des 500 Miles d'Indianapolis et du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Elle compte double au Championnat du monde d'Endurance (WEC). La voiture qui parcourt la plus longue distance en 24 heures l'emporte. Chaque équipage est composé de trois pilotes.

"C'est la course d'endurance que tout le monde a envie de faire" : les pilotes parlent du Mans

Quelles sont les catégories ?

Il y en a quatre :

Les hypercars : la catégorie reine, où figurent les bolides les plus performants et, donc, les favoris de la course.

Les LMP2 : les outsiders, prototypes dont les performances sont assez proches des hypercars. Toutes les écuries sont privées et tous les bolides sont animés par un moteur fourni par Gibson.

Les GTE Pro : Là, toutes les voitures sont des modèles de série préparés pour la course, aux performances relativement éloignées des prototypes. Les pilotes sont tous professionnels.

Les GTE Am : C'est une catégorie similaire à la GTE Pro sur le plan technique, mais où les pilotes professionnels cohabitent avec les amateurs.

Hypercar, LMP2, LMGTE... Quelles sont les différentes catégories au Mans ?

Qui est le favori ?

Toyota, sans hésitation possible. Le constructeur japonais a remporté les quatre éditions précédentes et dispose d'un savoir-faire, d'une surface financière et d'une puissance supérieurs à ses rivaux.

Hartley a sorti le grand jeu : revivez l'hyperpole de la Toyota n°8 au Mans

Quelles sont les forces en présence ?

Face à Toyota, Alpine et Glickenhaus sont les deux autres structures engagées en Hypercars. En LMP2, WRT est l'équipe à battre mais les outsiders sont nombreux. En GTE Pro, le niveau est homogène avec la présence de Porsche, Ferrari et Corvette.

Lapierre : "Alpine est prêt à déplacer des montagnes"

Mais au fait, pourquoi les 24 Heures du Mans… durent 24 heures ?

Si cette course est devenue mythique, c'est en grande partie grâce à sa durée. Pourquoi 24 heures ? Réponse en podcast :

Le pilote à suivre : Sébastien Ogier

Il est le pilote au plus beau palmarès engagé sur cette 90e édition . Octuple champion du monde des Rallyes, Sébastien Ogier participe aux 24 Heures pour la première fois de sa carrière, aux côtés de Lilou Wadoux et de Charles Milesi, vainqueur en LMP2 l'année dernière. Il pilotera l'Oreca 07-Gibson N.1 sous les couleurs de Richard Mille Racing.

Ogier : "Aller au bout en faisant une course propre"

Le prodige à suivre : Joshua Pierson

Retenez bien son nom, vous risquez d'en entendre beaucoup parler ce week-end… et dans les années à venir. Joshua Pierson, jeune pilote américain, prendra le départ de la course à 16 ans et 118 jours. Ce qui constituera un nouveau record de précocité. Il roulera pour United Autosports (N°23) aux côtés d'Oliver Jarvis et Alex Lynn.

Joshua Pierson (United Autosports) lors des essais libres des 24 Heures du Mans 2022 Crédit: Imago

La star à suivre : Michael Fassbender

Il a ajouté son nom à la longue liste des acteurs qui ont tenté l'aventure des 24 Heures du Mans. Michael Fassbender est passé du grand écran à la piste, après avoir préparé ce rendez-vous depuis quatre ans. Mais celui qui fera équipe avec Zach Robichon et Matt Campbell a vécu des premiers jours difficiles…

Le métier rentre... dans le rail pour la star Fassbender

Le record à revivre : Le tour de pole de Kobayashi

C'est un record qui ne sera pas battu de sitôt. En 2017, au volant d'une Toyota TS050 Hybrid, Kamui Kobayashi avait bouclé un tour sensationnel en 3'14"791. A revivre sans modération… et en caméra embarquée.

En lévitation : Revivez en caméra embarquée le record de la piste établi par Kobayashi en 2017

Le grand frisson à revivre : Alonso flirte avec les limites dans le trafic

Fernando Alonso est l'un des pilotes les plus spectaculaires en F1. L'Espagnol avait également fait le show en 2018, année de sa première victoire avec Toyota. Sensations garanties.

Le show Alonso : En 2018, l'Espagnol avait pris tous les risques dans le trafic

L'émission à (ré)écouter

Cette semaine, les Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta ont reçu deux invités de marque : Sébastien Buemi, triple vainqueur au Mans et champion du monde d'Endurance avec Toyota, ainsi que Nicolas Lapierre, pilote Alpine. Pour une émission bourrée d'anecdotes et d'expertise.

Les 24 Heures du Mans… depuis quand ?

La course disputée ce week-end est la 90e édition de l'épreuve sarthoise. Mais la première a eu lieu en… 1923. Ce qui signifie que les 24 Heures fêteront leur centenaire en 2023. Avec beaucoup de prestigieux constructeurs.

24 Heures du Mans 4 mécaniciens, 11 secondes pour ravitailler : les arrêts aux stands expliqués par Kristensen IL Y A 6 HEURES