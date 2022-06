Les Toyota ont attaqué la nuit des 24 Heures du Mans en tête, samedi soir, sans donner le sentiment de se mettre en danger sur le Circuit de la Sarthe. A 23h, soit après sept heures de course, les GR010 japonaises bénéficient toujours d'une marge appréciable en termes de vitesse dans la catégorie reine, les Hypercar, face aux Glickenhaus américaines.

La n°8 leader possédait une seconde d'avance sur la n°7 après quatre échanges de positions. A 16h45, la n°8 Sébastien Buemi, en tête depuis le départ, donné sous un franc soleil, a d'abord cédé sa place en ressortant des stands derrière sa rivale pilotée par Mike Conway. Piégé par le Néo-Zélandais, le Suisse avait peut-être perdu son bien en se montrant trop agressif avec ses pneus.

L'Alpine très retardée

Le Britannique et le Suisse ayant accompli chacun leur triple relais, leurs coéquipiers Jose Maria Lopez et Brendon Hartley ont à leur tour inversé leurs places, trois heures plus tard. Mis sous pression, l'Argentin a laissé la voie libre au Néo-Zélandais en passant dans les graviers au virage de Mulsanne.

Avec les pilotes japonais Ryo Hirakawa et Kamui Kobayashi aux commandes des n°8 et 7, les deux équipages ont fait une nouvelle fois basculer la course quand le premier nommé, intégré au team cette année, a du s'incliner devant son expérimenté compatriote dans le 85e tour, à 21h15. Puis, une quatrième fois, peu après 23h.

Mano a mano éblouissant : Vaxivière redouble la Glickenhaus dans les esses Porsche !

Derrière, la Glickenhaus n°708 d'Olivier Pla pointait à la troisième place à 2'43", devant la voiture soeur n°709 conduite par Franck Mailleux, 50" plus loin, alors que l'Alpine n°36, troisième en 2021, avait perdu pied autour de la quatrième heure de course, et était tombée à la 28e place, à neuf tours, à cause d'un souci d'embrayage puis de bobine. Un fait inhabituel pour la voiture français si fiable depuis un an et demi. Dans la catégorie LMP2, la bagarre continuait de tenir ses promesses, avec la Jota n°38 en tête de la meute des 27 machines, devant la Prema n°9 et la Jota n°28.

