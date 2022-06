Parties en première ligne, les Toyota GR010 n'ont pas manqué leur départ, sur le Circuit des 24 Heures, samedi à 16h. Aux commandes de la n°8 en pole position, Sébastien Buemi a viré en tête devant la n°7 de Mike Conway. Alors que les deux Glickenhaus ont brûlé la politesse à l'Alpine de Nicolas Lapierre, qualifiée troisième.

Les 24 heures du Mans, c'est parti : Revivez le grand départ

Ad

Encore plus impressionnant : revivez la scène en caméra embarquée dans la Toyota n°7 !

24 Heures du Mans "Un défi pour les voitures et les pilotes" : Kristensen présente les virages Porsche du Mans IL Y A 33 MINUTES

Onboard : revivez le départ à bord de la Toyota n°7 de Conway

Le premier changement de leader est intervenu après trois quarts d'heures de course. En tête depuis le départ, la Toyota n°8 de Sébastien Buemi est ressortie de son premier arrêt au stand juste derrière la n°7 de Mike Conway.

Changement de leader après 45 minutes : la Toyota n°7 passe la n°8

Les virages Porsche font quasiment l'unanimité auprès des pilotes, qui considèrent cet enchaînement comme la portion offrant le plus de sensations et de plaisir sur l'ensemble du circuit. Tom Kristensen, neuf fois vainqueur au Mans et consultant pour Eurosport, présente ces esses mythiques et explique ce qui en fait leurs spécificités.

"Un défi pour les voitures et les pilotes" : Kristensen présente les virages Porsche du Mans

24 Heures du Mans Onboard : revivez le départ à bord de la Toyota n°7 de Conway IL Y A 2 HEURES