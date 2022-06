WEC

VIDEO - François Perrodo présente ses excuses à l'équipe Corvette

24 HEURES DU MANS - La Corvette n°64 a été contrainte à l'abandon après un accrochage avec l'AF Corse n°83 de François Perrodo, qui a quant à elle pu poursuivre la course. Rongé par les remords et animé par un bel esprit fair-play, le pilote français s'est ensuite rendu au stand de l'écurie américaine afin de s'expliquer et, surtout, de présenter ses excuses.

