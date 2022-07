WEC

6 Heures de Monza - Deux Toyota, une Alpine : bataille à trois pour la tête de course

6 HEURES DE MONZA - A un peu plus d'une heure de l'arrivée, la bataille pour la tête de course fait rage entre les deux Toyota et l'Alpine qui sont roues dans roues. Le suspense reste entier pour la victoire dans ces 6 Heures de Monza. Regardez les 6 Heures de Monza (WEC) en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sur l'App Eurosport.

00:02:51, il y a 8 heures