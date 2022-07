WEC

Alpine vainqueur, Peugeot sur sa faim : les moments forts des 6 Heures de Monza en images

L'Alpine de Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière épaulés par le Brésilien André Negrao a remporté dimanche les Six Heures de Monza, 4e manche du championnat du monde d'endurance WEC, devant une Toyota, les deux Peugeot 9X8 Hypercar engagées dans ce championnat pour la première fois étant victimes d'ennuis mécaniques. Voici en images les meilleurs moments à retenir de la course.

00:03:18, il y a 3 heures