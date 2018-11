Six titres pour Ogier qui ont chacun eu une saveur particulière

2013 - Volkswagen - 9 victoires

Recruté par VW comme pilote leader dès 2012 pour mettre au point la Polo selon un programme de tests quasi illimités, Sébastien Ogier attaque la saison au volant d'une auto qu'il connait sur le bout des doigts, sans revendiquer l'objectif du titre.

Le préretraité Sébastien Loeb (Citroën WRT) engagé au Monte-Carlo, il ne se mêle pas à la lutte mais il enchaine par trois victoires qui l'installent définitivement en tête du championnat, pour de bon. Sa victoire en Suède revêt un parfum : elle est la deuxième seulement signé par un non-Nordique, depuis celle de Loeb en 2004.

Deux autres suivront avant le break estival, et quatre autres en conclusion de la saison.

Il est couronné au Rallye de France et Thierry Neuville (Ford M-Sport) est vice-champion du monde sans victoire. Jari-Matti Latvala, coéquipier du Français et finalement troisième du Mondial, a gagné une fois et montré trop d'irrégularité pour le menacer.

2014 - Volkswagen - 8 victoires

Le Gapençais attaque pied au plancher au Monte-Carlo, où un terrain particulièrement difficile consacré ce sans-froid qui va devenir sa marque de fabrique.

Jari-Matti Latvala lui donne le change à l'épreuve suivante, en Suède, mais il reprend vite la première place au championnat du monde, qu'il ne lâchera plus. Cependant, la concurrence est plus vive chez VW puisque Latvala remporte quatre rallyes. Reconduit comme troisième pilote, Andreas Mikkelsen, a obtenu quelques podiums sans représenter un danger.

2015 - Volkswagen - 8 victoires

Le Haut-Alpin devient le deuxième pilote de l'Histoire du WRC vainqueur des trois premières manches d'un championnat, au Monte-Carlo, en Suède et au Mexique. L'annonce d'une emprise totale sur ses adversaires qui laisse Jari-Matti Latvala, pourtant trois fois vainqueur, à 80 points au championnat du monde.

2016 - Volkswagen - 6 victoires

Une saison contrastée : après deux victoires en ouverture du championnat, le pilote subit six revers avant de retrouver la plus haute marche du podium.

Champion avec 108 points d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai MST), il doit quitter Volkswagen suite au scandale du Dieselgate.

2017 - Ford - 2 victoires

Cinq semaines après son premier test avec la Fiesta, le quadruple champion du monde en titre signe une victoire magistrale au Rallye Monte-Carlo. Mais face Jari-Matti Latvala, passé chez Toyota WRT, Thierry Neuville, dont la Hyundai i20 est désormais au point, et à un Ott Tänak qui s'affirme chez Toyota WRT, Sébastien Ogier ne parvient à s'imposer qu'une autre fois.

2017 - Ford - 4 victoires

Le pilote de Malcolm Wilson est le premier pilote à aligner cinq victoires au Monte-Carlo mais ça se complique vite en raison d'un développement technique qui ne suit pas face aux armadas Hyundai, Toyota et Citroën, en dépit du soutien officiel de Ford performance USA.

Thierry Neuville (Hyundai MST) prend le pouvoir à mi-saison, au soir du Rallye du Portugal. Sébastien Ogier compte jusqu'à 27 points de retard après la 7e des 13e manche du Mondial, et encore 23 à trois épreuves de la conclusion, suite à une faute inexplicable au Rallye de Turquie.

Après un triplé d'Ott Tänak (Toyota WRT) en Allemagne, Turquie et Grande-Bretagne qui le relègue au troisième rang dans la course au titre, Seb Ogier profite des défaillances de Thierry Neuville (Hyundai MST) et revient en tête du Mondial pour la "finale" à trois en Australie.

Le Français ne commet aucune erreur, et ses challengers belge et estonien finissent par craquer. Peut-être pas le plus beau, ce sixième titre a été sûrement le plus éprouvant. Il est aussi celui des adieux car devant l'impossibilité de Malcolm Wilson de se payer ses services sans mettre en péril son entreprise M-Sport, le Tricolore a décidé de retourner chez Citroën en 2019.