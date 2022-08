Rallye de Belgique

L'Estonien Ott Tänak occupe la tête du Rallye d'Ypres au soir de la 2e journée de course marquée par l'abandon sur sortie de route dans l'avant-dernière spéciale du jour de son équipier chez Huyndai Thierry Neuville, alors aux commandes de l'épreuve. Le pilote belge gérait une avance de près de vingt secondes en tête de cette 9e manche du championnat du monde WRC quand il est sorti trop large dans un virage à gauche en fin de spéciale. Après être resté coincé plusieurs minutes dans un fossé, Neuville a ensuite immobilisé sa i20, endommagée à l'avant droit.

Tout profit pour Tänak qui devance désormais au classement le Gallois Elfyn Evans de 8 secondes et le Finlandais Esapekki Lappi de plus d'une minute. Neuville, qui avait signé huit "scratches" depuis le début du week-end, est le quatrième pilote WRC piégé sur les routes asphaltées et étroites du Westhoek flandrien. Avant lui, le Britannique Gus Greensmith avait perdu quelques minutes samedi dans l'ES10, bloqué dans un accotement, puis l'Irlandais Craig Breen (5e au départ samedi) était parti en tonneau quelques mètres plus loin, provoquant un début d'incendie dans sa Puma et l'annulation de la spéciale.

Contraint à l'abandon vendredi après son impressionnante sortie de route dans l'ES2, le Finlandais Kalle Rovanpera a lui repris le volant samedi (avec une heure de pénalité). Le leader du championnat du monde (avec la confortable avance de 94 et 95 points sur Tänak et Neuville) a désormais pour ambition à Ypres de marquer quelques points dimanche dans la Power Stage. Le rallye se termine dimanche en début d'après-midi par une boucle de quatre spéciales (51,34 km chronométrés).

