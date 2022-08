Thierry Neuville a conforté sa place de leader du rallye d'Ypres en Belgique, 9e manche du championnat du monde WRC, après les quatre spéciales d'un samedi matin catastrophique pour les Ford de Guus Greensmith et surtout Craig Breen contraint à l'abandon. Après douze des vingt spéciales de l'épreuve belge, le pilote Hyundai, en tête du général depuis la 7e spéciale vendredi, devance sur ses terres son équipier estonien Ott Tänak et le Gallois Elfyn Evans (Toyota) de respectivement 16 et 21 secondes.

Ad

Ces trois hommes devraient se disputer la victoire, le 4e, le Finlandais Esapekka Lappi et sa Toyota pointant à près d'une minute de la tête tandis que le leader du championnat, le Finlandais Kalle Rovanpera est reparti en rallye 2 à plus d'une heure de Neuville, après son abandon la veille. "La voiture est un peu nerveuse à haute vitesse, mais je suis plutôt satisfait de son comportement", s'est réjoui Neuville, toujours en quête d'un premier succès cette saison.

Rallye de Belgique Neuville mène la danse à domicile, grosse frayeur pour Rovanperä IL Y A UN JOUR

Une matinée cauchemardesque pour Ford

Le Britannique Gus Greensmith (M-Sport Ford), qui occupait la 6e place au départ de cette 2e journée, a subi une crevaison avant d'effectuer une sortie de route dans l'ES10, perdant près de 12 minutes dans l'aventure. Pire, son équipier irlandais Craig Breen (5e au départ samedi) partait en tonneau quelques secondes plus tard dans la même spéciale, provoquant un début d'incendie dans sa Puma et l'annulation de la spéciale.

Contraint à l'abandon vendredi après son impressionnante sortie de route dans l'ES2, Rovanpera a repris le volant en rallye 2 (avec une heure de pénalité) en vue de marquer quelques points dimanche dans la Power Stage. Le pilote Toyota, actuel confortable leader du championnat (avec 94 et 95 points d'avance sur Tänak et Neuville), a de suite retrouvé le rythme, réalisant notamment le meilleur temps dans l'ES9. Samedi après-midi, les pilotes repartent pour une boucle sur les quatre mêmes spéciales. La rallye se termine dimanche avec quatre derniers secteurs chronométrés.

Le classement après douze spéciales :

1. Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) 1 h 24:17.2

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Hyundai) à 16.2

3. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) à 21.5

4. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota) à 58.7

5. Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) à 2:42.0

6. Oliver Solberg-Elliot Edmondson (SWE-GBR/Hyundai) à 2:46.5

7. Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) à 5:37.3

8. Gus Greensmith-Jonas Andersson (GBR-SWE/M-Sport Ford) à 16:51.8

9. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN/Toyota) à 1 h 10:05.7

Rallye de Belgique Le shakedown pour Neuville, Lappi et Rovanperä à l'affût HIER À 15:42