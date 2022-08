Sébastien Loeb sera au départ du rallye de Grèce du 8 au 11 septembre au volant d'une Ford Puma de l'équipe britannique M-Sport. "Dix ans après, de retour sur un rallye mythique : le rallye de l'Acropole", a tweeté le Français de 48 ans, qui s'est imposé trois fois en Grèce, en 2005, 2008 et 2012. Le nonuple champion du monde entre 2004 et 2012, qui prend part à quelques épreuves cette année avec M-Sport, avait remporté en janvier le Rallye Monte-Carlo, devenant à 47 ans et dix mois le vainqueur le plus âgé en WRC.

Après cette 80e victoire obtenue face à son rival français Sébastien Ogier, autre "pigiste" cette saison, Loeb avait ensuite pris part aux manches du Portugal et du Kenya, avec moins de succès : un abandon puis une 8e place. Il sera accompagné par sa copilote Isabelle Galmiche au Rallye de l'Acropole en Grèce, 10e manche de la saison. Vainqueur de cinq manches sur huit déjà disputées, le Finlandais Kalle Rovanperä est largement en tête avant le prochain rallye en Belgique (18-21 août).

