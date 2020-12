Dani Sordo (Hyundai) a brièvement perdu la tête du Rallye de Monza, dernière manche du Championnat WRC, samedi matin, puis l'a reprise aussitôt, pour deux secondes, à Sébastien Ogier qui devance toujours Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota et dernier rival pour le titre mondial.

Le sextuple champion du monde français avait attaqué d'entrée et signé le meilleur chrono lors du premier passage dans Selvino (ES7), une spéciale montagneuse, longue de 25 km, à 900 m d'altitude, dans les montagnes au nord de Bergame, sur des routes très similaires à celles de ses Hautes-Alpes natales. Puis il a été moins bon dans la suivante (ES8, Gerosa), dans laquelle Sordo s'est montré le plus rapide. "J'ai été trop prudent", a résumé Ogier au point stop, visiblement déçu, alors que son avance sur Evans était retombée de 13 à 8 secondes en l'espace de 11 km seulement, sur des routes mouillées et bordées de neige.