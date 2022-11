Le Belge Thierry Neuville (Hyundai WRT) a remporté dimanche le rallye du Japon, 13e et dernière manche du Championnat du monde des rallyes, devant son coéquipier estonien Ott Tänak et le Japonais Takamoto Katsuta, 3e, qui a sauvé l'honneur de Toyota.

Ad

Neuville a parfaitement géré la dernière matinée de course mais il n'avait plus que six dixièmes d'avance sur Elfyn Evans (Toyota WRT) après l'ES15, première épreuve spéciale de cette dernière journée. Dans l'ES16, Evans a crevé un pneu et perdu tout espoir de menacer encore le Belge.

Rallye du Japon Neuville et Evans dans un mouchoir, Ogier revient fort IL Y A UN JOUR

Le pilote belge avait déjà gagné en Grèce cet automne. C'est sa 17e victoire en WRC et il monte sur le podium de fin d'année pour la 7e fois de sa carrière, cette fois-ci derrière le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota WRT), 22 ans, et l'Estonien Tänak, champion du monde 2019, dont c'était le dernier rallye chez Hyundai.

Ce rallye du Japon n'avait plus été inscrit au calendrier mondial depuis 2010, remporté alors par Sébastien Ogier qui a pris la 4e place dimanche, à cause d'une petite erreur vendredi qui l'avait fait plonger au classement.

Il se déroulait sur un parcours inédit, au centre du Japon, et c'est un Japonais, Takamoto Katsuta, qui a sauvé l'honneur de Toyota, sur ses terres, en montant sur son 3e podium en WRC, devant Ogier, octuple champion du monde et finalement 6e de ce championnat du monde dont il n'a disputé que quelques manches.

Rallye du Japon La Hyundai de Sordo prend feu en pleine spéciale 11/11/2022 À 06:41