Des performances en qualifications qui boostent le Team Mulsanne Alfa Romeo en WTCR

Le top 10 de Kevin Ceccon lors de la WTCR Race of China-Wuhan le week-end dernier a offert un boost de confiance au Team Mulsanne, qui se rapproche doucement du haut du classement en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Au volant d’une Alfa Romeo Giulietta TCR, Ceccon a obtenu la huitième place lors de la première qualification sur le Wuhan International Street Circuit samedi dernier et a encore gagné des places lors de la course 1 avant de se classer huitième en course 3.



"Nous avons récolté d'excellents résultats le week-end dernier", a déclaré Michela Cerruti de Romeo Ferraris, la société à l'origine du projet Alfa Romeo Giulietta TCR. "Nous avons récolté les fruits avec Kevin sur une piste urbaine piégeuse telle que Wuhan, un résultat sans précédent en qualifications qui nous a permis de marquer des points dans les courses, mais nous avons surtout prouvé que notre voiture peut désormais rivaliser avec ses rivales aussi en qualifications. "

