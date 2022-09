Romeo Ferraris, la structure qui a permis à Jean-Karl Vernay de remporter le Trophée WTCR en 2020 et de remporter d'innombrables victoires dans la série, est revenue sur l'Experience Day qu'elle a organisé lors du week-end combiné ETCR Race IT et WTCR Race of Italy à l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi en juillet.

Alors que l'accent était mis sur sa campagne à la Coupe du monde FIA ETCR eTouring Car, l'équipe a également profité de l'événement pour présenter ses produits et services.



Les clients, les journalistes, les autres invités et les passionnés ont pu vivre l'émotion de conduire la Caterham 485 CSR - Romeo Ferraris est l'importateur et le concessionnaire officiel de la Caterham pour l'Italie - et la Toyota Yaris GR, qui est livrée avec un kit d'amélioration des performances développé par Romeo Ferraris.



Il y avait également une réception spéciale pour plus de 300 invités organisée en partenariat avec Delitaly et Tenuta Montemagno, qui a également fourni le champagne pour les courses WTCR.



Michela Cerruti, responsable des opérations de Romeo Ferraris, a déclaré : " À Vallelunga, pour Romeo Ferraris, c'était comme vivre deux week-ends en un, si ce n'est plus : d'une part, nous avions le rendez-vous FIA ETCR, confirmant le potentiel de vitesse de notre package technique, mais en parallèle, nous avons mis en place et collaboré à de nombreuses initiatives d'accompagnement, qui ont rencontré une grande approbation et donné une large vision des capacités de notre entreprise. Le plus grand engagement a été la Romeo Ferraris Experience, qui a donné l'occasion de tester la Caterham 485 CSR et la Toyota Yaris GR, montrant notre activité en tant que concessionnaire et importateur, ainsi qu'un département pour la préparation des voitures de route. L'apéritif du vendredi après-midi, organisé en collaboration avec Delitaly et Tenuta Montemagno, s'est avéré être une excellente occasion d'accueillir les invités, les sponsors, les journalistes et d'autres personnalités dans un contexte plus informel, et il était également agréable que tant d'enfants et de jeunes regardent avec admiration notre boîte et la Giulia ETCR. Nous espérons que cette opportunité a alimenté leur passion pour le sport automobile".

