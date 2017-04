Ce sprint final ressemble à une voie royale pour Monaco

Autant le dire tout de suite : pour Monaco, c'est une voie royale. Avec son succès à Lyon dimanche dernier (1-2), l'ASM semble avoir un fait un pas décisif vers le titre de champion de France, qui serait son premier depuis 2000.

Si l'histoire du football s'est écrite avec des retournements des situations beaucoup plus improbables que dans ce cas-là, les Monégasques peuvent mettre les bouteilles au frais. Aujourd'hui et même s'ils comptent le même nombre de points que le PSG en tête du championnat, ils ont toutes les cartes en main pour mettre un terme à l'hégémonie parisienne sur la L1. Voici pourquoi.

Un joker à griller

Monaco possède un petit matelas. Il n'est pas si épais que ça. Mais à quatre journées de la fin, ce n'est pas négligeable. Même si le PSG compte 80 points tout comme les Monégasques, l'ASM a toujours un match en retard à disputer : la rencontre de la 31e journée contre Saint-Etienne qui se jouera finalement le 17 mai prochain. Pour résumer, le PSG n'a plus que 12 points à aller chercher là où Monaco peut en récolter 15.

Lemar, Mbappé, Touré, ASM Monaco 2017Getty Images

Une différence de buts synonyme d'un point de plus

L'AS Monaco a affolé les compteurs dans le domaine offensif cette saison. A force de mettre des cartons presque tous les week-ends, la formation de la Principauté a pu se mettre un joli atout dans la manche : sa différence de buts. Grâce à son net écart avec le PSG dans ce domaine (+64 contre +48), le club du Rocher possède presque un point de plus dans son escarcelle. En gros : si les Parisiens veulent conserver leur bien, ils devront doubler les Monégasques au classement et ne pas se contenter de rester à égalité de points. Pas une mince affaire.

Djibril Sidibé et Benjamin Mendy (Monaco) devant Levy Djidji (Nantes)AFP

Un calendrier favorable

Ce n'est pas un boulevard mais ça y ressemble un peu. S'il devra jongler avec les matches de sa demi-finale de Ligue des champions, le club monégasque n'a plus de montagne à franchir dans ce sprint final en L1. Avec Toulouse ce samedi puis Nancy (19e), Lille (12e), Saint-Etienne (7e) et Rennes (9e) pour conclure, la formation de Leonardo Jardim n'a plus de cador du championnat à affronter alors que le PSG se rend à Nice ce dimanche.

Surtout, les futurs adversaires des Monégasques n'ont souvent plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison, comme Toulouse, Lille et Rennes. Et à l'image de Nancy (1 victoire sur ses 12 derniers matches) ou encore du TFC (1 victoire sur ses 9 derniers matches), Monaco va rencontrer des équipes qui ne sont pas au sommet de leur art et ne sont pas en pleine confiance. Si l'ASM garde le rythme qu'elle impose depuis le début de saison, on ne voit pas ce qui pourrait arrêter Mbappé and co.