PSG-Monaco (1-1), l'antisèche : Paris ne tient décidément pas la distance

Le jeu : Monaco, quelle énergie !

Il faut saluer la débauche d'énergie des Monégasques. Car les hommes de Leonardo Jardim ne se sont jamais détournés d'un plan de jeu particulièrement exigeant, puisqu'il consistait à presser Paris le plus haut possible pour empêcher les relances de l'arrière. Physiquement, cela semblait intenable sur la durée. Mais Monaco a tenu, même après le coup de massue subi sur l'ouverture du score de Cavani. Au point d'aller chercher le but égalisateur au bout du temps additionnel pour obtenir un point mérité sur le terrain du quadruple champion de France. Sur ce qu'elle a montré au Parc, l'ASM a donné du crédit à sa quête du titre. Plus que le PSG en tout cas.

Les joueurs : Bernardo Silva, comme un symbole

Si un joueur a symbolisé l'activité des Monégasques, c'est bien Bernardo Silva. Le Portugais s'est dépensé sans compter et il a été justement récompensé de ses efforts en inscrivant le but égalisateur de l'ASM. A ses côtés, Tiémoué Bakayoko a impressionné par son abattage et Kamil Glik par son efficacité défensive. Côté déceptions, Valère Germain a été trop discret, tandis que Djibril Sidibé a bien failli gâcher tous les efforts monégasques. Thomas Meunier a certainement été le meilleur homme sur le terrain côté PSG tant il a pesé sur son côté droit, même si Thiago Silva et Kevin Trapp, avant sa sortie, ont aussi réussi leur match. Blaise Matuidi n'a en revanche pas eu un impact suffisant au milieu, où le vide laissé par Marco Verratti n'a pas été comblé par Adrien Rabiot.

La joie de Bernardo Silva face au PSGPanoramic

Le facteur X : L'absence de Verratti

Le PSG n'a définitivement pas le même visage sans son milieu italien. S'il a affiché autant de difficultés dans la relance face à Monaco, s'il a manqué de créativité dans ses mouvements offensifs, c'est certainement parce qu'il a trop souffert de l'absence de Marco Verratti. Son influence était déterminante sur la bonne série des Parisiens depuis le début de l'année civile. Elle l'est d'autant plus quand Paris fait face à un adversaire d'un plus gros calibre comme c'était le cas face à Monaco. Et cela s'est vérifié.

La stat : 4

Face à Monaco, le PSG a concédé son quatrième nul de la saison au Parc des Princes en championnat. Les trois autres étaient face à Nice (2-2), Saint-Etienne (1-1) et Marseille (0-0). En quatre opportunités, Paris n'a ainsi remporté aucun de ses matches à domicile face à une équipe du Top 6 actuel, en attendant de recevoir Lyon le 18 mars prochain. S'il reste invaincu sur son terrain jusqu'ici, il n'y est pas souverain pour autant.

Le tweet historique

La décla : Blaise Matuidi (milieu du PSG)

" On est déçu. On n'a pas vu un grand Paris. "

La question : Pourquoi Paris manque ses grands rendez-vous ?

Au fond, le PSG pourrait presque se satisfaire de ce point. Car il ne méritait pas mieux que ça face à Monaco. Malgré tout, il ne peut nourrir que des regrets après avoir été rejoint dans le temps additionnel. Sans réussir une grande performance, il n'a pas été loin de signer un grand résultat. Car l'ouverture du score de Cavani lui a laissé entrevoir une victoire qui l'aurait remis à un point de la tête du classement. Paris n'a pas saisi cette opportunité. Il n'a pas marqué de son empreinte ce grand rendez-vous. Et ce n'est pas une première cette saison.

La déception d'Unai EmeryPanoramic

Le scénario n'est pas sans rappeler celui de Saint-Etienne en début de saison, dans un match où les Verts avaient eux aussi égalisé dans le temps additionnel. Ou celui d'Arsenal. Les Gunners avaient également profité du manque de sérénité des Parisiens en fin de match pour repartir du Parc des Princes avec un point. De manière générale, ce PSG ne parvient pas à tenir la distance. Il n'affiche pas suffisamment de maîtrise et de sérénité pour ça.

C'est d'autant plus regrettable pour les Parisiens qu'ils restaient sur une très belle série depuis le début de l'année 2017. Une victoire face à Monaco, même dans la difficulté, l'aurait validée tant il ne faut pas négliger la qualité des Monégasques. Elle aurait certainement changé beaucoup de choses dans l'état d'esprit des Parisiens. Qui restent toujours en proie au doute après cette nouvelle désillusion dans un grand rendez-vous.