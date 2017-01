Amiens se place au pied du podium au terme d'un match fou

Amiens, qui a arraché samedi la victoire face à Strasbourg à l'issue d'une rencontre marquée par un festival de buts (4-3), lors de la 20e journée de la Ligue 2, est désormais au pied du podium, à un point du 3e, Reims.

Vendredi, le leader Brest avait conforté sa place en s'imposant (1-0) chez le dernier, Orléans, tandis que Lens avait profité des défaites de Reims (1-0 à Bourg-en-Bresse) et Troyes (2-1 contre l'AC Ajaccio) pour s'emparer de la deuxième place grâce à son succès in extremis à Tours (3-2).

6 buts inscrits à la 38e minute

Samedi après-midi au stade de la Licorne, c'est Thomas Monconduit qui a offert la victoire aux Amiénois d'une superbe frappe dans la lucarne en fin de match (88e). Avant cela, la première période avait été très prolifique puisque six buts avaient été inscrits lors des 38 premières minutes. Après la pause, les défenses ont pris le pas sur les attaques... jusqu'à ce coup de génie du capitaine picard.

Amiens, qui restait sur trois rencontres sans succès, se repositionne donc au pied du podium avec 32 points, à une longueur de Reims, à trois de Lens et à six de Brest. Strasbourg, qui restait sur quatre victoires consécutives en championnat, recule au sixième rang avec également 32 points, mais une moins bonne différence de buts que Sochaux et son adversaire du jour.

Lundi, en clôture de cette 20e journée, Valenciennes (14e), accueillera Sochaux, 5e, pour qui une victoire serait synonyme de montée sur le podium.