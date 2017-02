McLaren surpris par les problèmes de Honda

Par la voix de son directeur de la compétition Eric Boullier, McLaren n'a pas caché son étonnement face aux avaries rencontrées par le nouveau V6 turbo Honda ce lundi.

Le groupe propulseur nippon a rencontré un problème au niveau de son système d'huile, ce qui a contraint Fernando Alonso à ne boucler qu'une trentaine de tours sur la MCL32. Un contretemps qui a pris l'écurie britannique par surprise alors que la journée de tournage promotionnelle s'était déroulée sans encombre dimanche dernier.

"Tout ce que nous savons, c'est que notre système d'huile s'est avéré défectueux, a reconnu Boullier. Honda est en train d'investiguer sur la cause du mal, et nous devrions rapidement en savoir davantage. Cette panne est regrettable vu que la voiture avait fait 100 kilomètres lors de la journée promotionnelle et tout s'était globalement bien passé. Autant dire que le problème rencontré ce matin nous a un peu surpris."

"Comme la voiture roulait dimanche dans le cadre d'un tournage promotionnel, nous ne pouvions pas la pousser à la limite", concède le Français. "Le V6 Honda était dans un mode sécuritaire, ce qui signifie qu'il n'y a rien de comparable entre cette journée et les essais hivernaux. La voiture est beaucoup plus rapide, notamment dans les courbes à haute vitesse, mais nous ne pouvons pas en dire plus suite à ce qui s'est passé ce lundi", a-t-il conclu.

