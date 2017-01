Poker : les événements les plus attendus par les joueurs en 2017

L’arrivée des clubs de jeux à Paris

L’année 2017 sera marquée par l’arrivée des clubs de jeux dans la capitale. Le projet a été voté par l’Assemblée Nationale. Les premières candidatures seront examinées en novembre 2017. Ces clubs ouvriront à titre expérimental pour une durée de trois ans. Aujourd’hui, il n’existe qu’un seul cercle de jeu à Paris où l’on peut jouer au poker : le cercle Clichy Montmartre. Le vivier de joueurs parisiens restent très important.

Les “PokerStars Championship et Festival”

C’est l’été dernier que PokerStars annonçait un nouveau nom pour son circuit live avec deux tours distincts, les PokerStars Championship et Festival. Equivalent de l’EPT, le Championship proposera un Main Event autour des 5 000€ de droit d’entrée, avec des étapes maintenues aux Bahamas, à Monaco et Barcelone, mais aussi l’ajout d’étapes au Panama et à Macao. Quant aux Festival, il s’agit de l’équivalent des tours nationaux avec un tournoi principal autour des 1000€ de droit d’entrée.

Le France Poker Open

La première étape du Circuit France Poker Open se déroulera à Divonne. Depuis plusieurs mois, la ville est devenue une place forte du poker français. C’est là que va se dérouler cette première étape de ce nouveau circuit. Du 2 au 5 février, sur ce festival organisé par PMU et Apo Chantzis, un Main à 600 euros aura lieu mais aussi de nombreux Side Events. Toutes les informations sont à retrouver sur francepokeropen.fr.

Le France Poker Open by PMU.fr, se déroulera tout au long de 2017 et sera composée de cinq étapes au total avec la Grande-Motte (12-16 avril), Gujan-Mestras (14-18 juin), Saint-Amand-les-Eaux (25-29 octobre), Lyon (14-17 décembre). Chacune de ces étapes donnera lieu à trois satellites qui permettront de se qualifier pour le « Main Event », le tournoi principal. De nombreux tournois annexes qui rythmeront les différentes étapes des France Poker Open by PMU.fr. L’organisation de ces tournois sera dirigée par les équipes Texapoker d’Apostolos Chantzis.

Le partage des liquidités

Les joueurs online vont aussi être satisfaits cette année car des nouveautés sont à prévoir. Vieux serpent de mer, le partage des liquidités a été voté. Des tournois communs avec l’Italie ou l’Espagne pourront se dérouler faisant ainsi augmenter le PrizePool. Des tournois à l’échelle européenne seront organisés. La prochaine étape sera certainement l’arrivée de Casino en ligne. Récemment, Right Casino a établi une infographie qui résume l’évolution du jeu en France.

L’APO 2500

Du 8 au 17 septembre 2017, à la Grande Motte, Apo Chantzis organisera l’APO 2500. Un festival de poker qui s’étalera sur 10 jours et qui constitue un véritable évènement. 17 tournois sont prévus avec pour point d’orgue un Main Event à 2 500€. La structure sera exceptionnelle : 30 000 jetons et des niveaux de 60, 75 et même 90 minutes. Un Omaha à 1000 euros et un High Roller à 4000 euros. Un festival qui devrait satisfaire les amateurs de beau jeu. Depuis la fin de l’EPT Deauville, la France était orpheline d’un grand festival. Cet événement promet de drainer les regs du circuit poker français et même européen. Toutes les informations sur apo2500.fr