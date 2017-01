Sébastien Loeb prend les commandes du général avec une victoire dans la 2e étape

Sébastien Loeb a vite renoué avec les belles habitudes développées l'an dernier sur le Dakar. Le nonuple champion du monde des rallyes a remporté mardi la deuxième étape de l'édition 2017, longue de 803 km entre Resistencia et San Miguel de Tucuman, dans le nord-est de l'Argentine, et pris la tête au classement général dans la catégorie auto.

Avec un temps de 2 h 06 min 55 sec sur les 275 kilomètres chronométrés, le pilote français signe sa cinquième victoire d'étape dans le Dakar, la première cette année. Il a devancé ses deux grands rivaux Nasser Al Attiyah, relégué à 28 secondes au général après avoir dominé la course lundi, et Carlos Sainz, qui complète le podium de cette étape (+2'18) et au général (+1'58).