Murray se décidera au dernier moment pour le quart de finale en France

On sait depuis lundi que le quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne se tiendra du 7 au 9 avril à Rouen, sur terre battue. Reste à savoir avec qui. Côté tricolore, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, absents du premier tour au Japon pour des raisons diverses, seront-ils de retour ? Chez les Britanniques, quid d'Andy Murray, lui aussi forfait au Canada ?

L'actuel numéro un mondial a fait savoir par la voix de son agent que toutes les options restaient ouvertes. Mais pas question pour lui de décider aujourd'hui. Il verra le moment venu. "Aucune décision n'a été prise pour le moment", a expliqué le porte-parole de l'Ecossais, ajoutant néanmoins qu'il s'était montré "plutôt positif" à ce sujet il y a quelques semaines.

Absent des courts depuis près d'un mois et son élimination surprise en huitièmes de finale de l'Open d'Australie contre Mischa Zverev, Andy Murray reviendra la semaine prochaine à Dubai. Il disputera ensuite les deux Masters 1000 aux Etats-Unis, à Indian Wells puis à Miami. C'est à l'issue de cette tournée américaine que Murray tranchera la question de la Coupe Davis. Sa réponse risque d'impacter de façon majeure l'issue de ce quart de finale...