Benjamin Robert peut rêver d'une médaille. Ce vendredi, le Français a validé son ticket pour la finale du 800 m de l'Euro de Munich, au contraire du finaliste mondial et olympique Gabriel Tual. Auteur du meilleur chrono des engagés en 2022, Benjamin Robert a pris la 3e place de sa demi-finale en 1'48''51 et disputera la finale dimanche.

Pour Tual, 7e aux Jeux olympiques de Tokyo l'an dernier et 6e aux Championnats du monde de Eugene (Etats-Unis) en juillet, c'est la fin d'une série de finales internationales. Sans jus dans la dernière ligne droite, le Bordelais a pris la 7e place de sa demi-finale en 1'47''70. Le champion du monde britannique du 1.500 m, Jake Wightman, en pleine forme, fait figure de favori alors qu'il n'est aligné que sur le double tour de piste à Munich.

Ad

Benjamin Robert lors des championnats d'Europe à Munich. Crédit: Getty Images

Championnats d'Europe Le 4x400 tricolore au rendez-vous de la finale IL Y A 10 HEURES

Le Français Djilali Bedrani va également partir de Munich sans médaille. Le Toulousain a terminé huitième (8'28''52) de la finale du 3000 m steeple, après avoir pourtant été dans le trio de tête lors de la première partie de l'épreuve. "La course n'était pas facile. J'ai essayé de m'engager le plus longtemps possible. Sur les derniers 600 m, je n'avais pas le niveau. C'est un peu à l'image de ma saison", a regretté l'athlète tricolore au micro de France TV.

Gilavert quinzième de la finale du 3000 m steeple

Son compatriote Louis Gilavert, quinzième (8'39''62) vendredi soir, n'a jamais pu concurrencer le trio de tête mené par le Finlandais Topi Raitanen (8'21''80). "J'ai tout donné. Je suis fier d'avoir représenté la France avec les capacités que j'avais", a-t-il souligné.

Championnats d'Europe Impressionnante, la patronne Lamote rentre en finale IL Y A 10 HEURES