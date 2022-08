Championnats d'Europe

Son décathlon aura duré 50m. “Fatigué” mais “ambitieux” la veille , Kevin Mayer s’est aligné, lundi, au départ du 100m, premier de ses 10 travaux d’Hercule. Mais à peine arrivé à mi-course, le double champion du monde a soudainement coupé son effort. Il avait annoncé qu'il ne prendrait pas de risque, quitte à abandonner si la blessure était proche. Le malheureux scénario envisagé s’est bien déroulé.

"Aux 50m, j'ai senti que ça se tendait de plus en plus et je ne veux surtout pas avoir une dette pour l'année prochaine", a-t-il tout de suite expliqué au micro de France Télévisions. Le décathlonien s’est en effet arrêté avant l’irréparable car il traîne une blessure depuis plusieurs mois, avant même les Mondiaux d’Eugene.

Le grand adducteur touché

"Je ne voulais absolument pas que ça pète. Cette douleur, je l'ai depuis avant Eugene. J'ai testé jeudi dernier et j'avais encore super mal, j'ai passé des jours à faire des soins. C'était un objectif tellement incroyable de faire deux médailles en trois semaines que je voulais me donner une chance d'y arriver. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mon esprit m’interdit d’abandonner tant que tout n’est pas perdu, je me suis surpris à abandonner pendant la course car d'habitude je continue jusqu’à ce que ça pète", a-t-il poursuivi avant de préciser où se situait sa blessure.

"C'est le grand adducteur, quand j’ai fait un soulevé de terre à une jambe en mai, j’ai senti que quelque chose avait pété", a-t-il résumé. Les espoirs d'un premier titre européen s'envolent donc pour Kevin Mayer, qui avait déjà été contraint d'abandonner en 2018 après trois essais mordus à la longueur.

Le recordman du monde a conclu son intervention par une vision à court terme : "Le repos va faire du bien aux jambes et surtout à la tête". Avant de se tourner vers les prochains Mondiaux, l'année prochaine à Budapest (Hongrie).

