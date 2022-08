Gianmarco Tamberi a été sacré champion d'Europe du saut en hauteur, jeudi à Munich, un an après avoir partagé l'or olympique avec le Qatari Mutaz Essa Barshim. Tamberi (30 ans) s'est imposé en franchissant 2,30 m devant l'Allemand Tobias Potye et l'Ukrainien Andriy Protsenko, qui ont échoué à cette hauteur. Le sauteur italien, resté au pied du podium des Championnats du monde il y a un mois aux Etats-Unis, avait déjà remporté l'or européen en 2016.

Ad

Lui aussi est un habitué de l'or continental, Jakob Ingebrigtsen a conservé son titre du 1500 m, distance dont il est aussi champion olympique en titre, deux jours après avoir déjà remporté le 5 000 m comme en 2018. Après avoir pris tôt la tête de la course sous la pluie, Ingebrigtsen s'est imposé en 3 min 32 sec 76 devant le Britannique Jake Heyward (3:34.44) et l'Espagnol Mario Garcia (3:34.88). Le champion du monde en titre, le Britannique Jake Wightman, a choisi de s'aligner sur la distance inférieure, le 800 m, en Bavière.

Championnats d'Europe Grebo en finale du 200m, 0/3 chez les hommes IL Y A 2 HEURES

Jakob Ingebrigtsen a remporté le titre de champion d'Europe du 5000 m à Munich. Crédit: Getty Images

Thiam en maître, Mihambo manque la triple couronne

Nafissatou Thiam poursuit elle son incroyable série. Seulement battu aux Mondiaux 2019 (2e tout de même), la Belge a empoché un nouveau titre européen, le deuxième, et remporté son 9e heptahtlon de grands championnats en dix disput"s depuis 2016 et les Jeux Olympiques de Rio.

Avec 6 628 points, elle n'a pas réussi la meilleure performance de sa carrière (7013 pts) mais ce score suffit pour lui offrir l'or et à son bonheur. A noter enfin la petite surprise à la longueur puisque la championne olympique et du monde, Malaika Mihambo a manqué la triple couronne et doit se contenter de l'argent l'or revenant à Ivana Vuelta pour trois centimètres.

(Avec AFP)

Championnats d'Europe Lavillenie et Collet en finale sans trembler IL Y A 10 HEURES