Eugene a rugi pour ses sprinteuses revanchardes

L’exercice est éminemment collectif, et en voici une nouvelle preuve. Le 4x100m féminin des Mondiaux à Eugene, ce samedi (dans la nuit de samedi à dimanche, heure française) a été remporté par les Etats-Unis, devant la Jamaïque, qui avait signé un triplé sur la ligne droite. Twanisha Terry a résisté au retour de Shericka Jackson pour faire exploser de joie "son" public (41"14 contre 41"18). L’Allemagne a complété le podium.

Dans la dernière course de la session du soir, le relais 4x100 masculin, la France nourrissait des espoirs de médaille. Mais la transmission du bâton a été beaucoup moins fluide qu’en série (2e temps) entre les Bleus. Méba-Mickaël Zézé, Ryan Zézé, Pablo Mateo et Jimmy Vicaut ont terminé derniers d’une course gagnée par le Canada d’Andre De Grasse. Comme celle des Jamaïcaines, la suprématie des Américains (2es) – privés de Fred Kerley – n’a donc pas été confirmée.

Mayer 6e, Warner out : un décathlon ouvert

Kevin Mayer n'a pas dit son dernier mot pour une médaille, lors de ces Mondiaux, malgré une préparation compliquée et une première journée moyenne. Le Français, recordman du monde, est 6e à mi-parcours. Damian Warner, champion olympique et favori, s'est blessé lors du 400m, dernière épreuve de ce samedi. Il était en tête d'un décathlon relancé par son retrait.

Kevin Mayer, 6e du décathlon à mi-parcours, lors des Mondiaux à Eugene - 23/07/2022 Crédit: Getty Images

Pas de médaille pour Tual et Pontvianne

Il venait avec l’ambition de faire mieux. Le Français Gabriel Tual a pris la 6e place du 800 mètres (1:45.49), remporté par le Kenyan Emmanuel Korir (1:43.71), lors de la première finale à avoir rendu son verdict samedi à Eugene. Un an après avoir été finaliste olympique (7e), Tual était dans le coup pour la médaille, à l’entrée de la dernière ligne droite. Il a flanché et le podium s’est nettement échappé, pour plus d’une seconde.

Le triple saut avait débuté, plus tôt, avec un Tricolore également concerné. Jean-Marc Pontvianne a réussi à passer le "cut", des 12 aux 8 meilleurs. Mais il n’a pas fait mieux que cette 8e place, avec un triple bond à 16,86m. Le Portugais Pedro Pichardo a été sacré champion du monde avec un envol à 17,95m.

Gabriel Tual s'est brillament qualifié pour les demi-finales du 8000m, à Eugene. Crédit: Getty Images

Les 4x400 français en finale, Felix prolonge le plaisir

Le 5000 mètres dames a été gagné par Gudaf Tsegay (Ethiopie, 14:46.29). Sifan Hassan, à court de forme, a échoué au sixième rang. Anderson Peters (Grenade, 90,54m) a conservé son titre au javelot. Ce samedi avaient également lieu les séries du 4x400m. Chez les hommes comme chez les femmes, les relais français se sont invités en finale.

Sokhna Lacoste, Shana Grebo, Sounkamba Sylla et Amandine Brossier ont signé le 7e temps, loin d’une équipe des Etats-Unis au sein de laquelle l’immense Allyson Felix a retardé son départ à la retraite de quelques heures. Côté messieurs, les "US" sont aussi au top. Huitième chrono pour les Tricolores Thomas Jordier, Loïc Prévot, Simon Boypa et Téo Andant.

