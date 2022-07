Il est allé le plus vite cette saison. Il n’aura finalement étonné personne qu’il le soit une nouvelle fois samedi à Eugene. Fred Kerley est le nouveau patron du sprint mondial. Le Texan a remporté le 100 mètres des Championnats du monde en 9’’86, avec un vent quasi nul (-0,1m/s), et juste devant deux de ses trois compatriotes qui partagaient l’affiche de la finale avec lui, Marvin Bracy et Trayvon Bromell. Les deux hommes, flashés en 9’’88, ont été partagés pour deux petits millièmes. Les Etats-Unis signent un exceptionnel triplé. Eux seuls avaient déjà réussi ce tour de force sur le 100m, en 1983 et 1991.

On n’ira pas jusqu’à dire que les demies, courues un peu moins de deux heures avant la finale, avaient instillé un léger doute, mais il paraissait plausible qu’un homme vienne jouer les trouble-fête dans cette finale que l’on imaginait promise à Kerley. Explosif vendredi en séries (9’’79), il n’affichait pas la bouille des bons jours après sa demie, gagnée en 10’’02. Oblique Seville, seul Jamaïcain qualifié, ressemblait à un outsider plus que sérieux. Malheureusement pour lui, il n’a pas réussi à courir plus vite qu’en demie et a dû se contenter de la quatrième place.

