C’est toute l’Italie qui a poussé un ouf de soulagement, cette nuit à l’heure européenne. Pour son premier 100 mètres depuis mai dernier, Marcell Jacobs, le surprenant champion olympique des Jeux de Tokyo arrivé dans une forme incertaine , ne s’est pas laissé surprendre.

Lors de la 4e des 7 séries programmées lors de cette première journée des championnats du monde d’athlétisme à Eugene (Oregon), le sprinteur de 27 ans s’est offert la deuxième place , l’envoyant directement en demi-finale, derrière le Jamaïcain Oblique Séville. Sa ligne droite, conclue en 10’’05, loin de ses 9’’80 réalisés au Japon l’an passé, l’Italien ne l’a pas maîtrisée d’une main de maître, mais il a assuré l’essentiel. De quoi sauter de joie du côté de la Botte ?

Le départ ne m’a pas dérangé et la première partie de la course non plus. Mais au moment où je donne habituellement le meilleur de moi-même...

Pas vraiment. Car lors de son passage en zone mixte ensuite, Marcell Jacobs, titré en début d’année sur 60 mètres aux Mondiaux en salle de Belgrade avant d’être ralenti, d’abord par un virus, puis par une élongation, a rappelé, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport, que son état de forme était loin d’être optimal : "Je savais que je n’étais pas à 100%. Je ne suis pas très bien, mais je voulais être ici de toute façon".

Seulement 10e meilleur temps des séries

Puis il est entré plus en détail dans sa course, où il a réalisé, sur l’ensemble des séries, le 10e meilleur temps seulement, loin des fusées américaines représentées, en premier lieu, par l’impressionnant Fred Kerley (9"79), favori pour reprendre la couronne mondiale à son compatriote Christian Coleman. "Le départ ne m’a pas dérangé et la première partie de la course non plus. Mais au moment où je donne habituellement le meilleur de moi-même, ce problème physique m’empêche de réaliser une vraie course, de me laisser aller, d’avancer à mon rythme", s’est-il plaint.

C’est vrai que, sur la piste du Hayward Field, on a senti l’Italien comme sur la retenue en fin de course. Simple précaution pour ne pas se griller avant les demies, voire les finales ? "J’étais en bonne position et j’ai préféré laisser Séville partir", a-t-il commenté en toute sobriété. "Désormais, je vais passer la nuit en physiothérapie pour tenter d’arriver (aux prochaines courses, NDLR) à 100% de mes moyens", a seulement laissé filtrer celui qui a également été titré en 4x100 mètres aux derniers JO. Il en aura bien besoin s’il veut se mêler à la course au titre, au milieu d’une meute de loups qui ne lui feront aucun cadeau.

