De trois espoirs à trois échecs relatifs. Après des séries rondement menées, les trois hurdleurs français Sasha Zhoya, Pascal Martinot-Lagarde et Just Kwaou-Mathey avaient l'occasion de se qualifier pour la finale du 110m haies. Malheureusement pour eux, le résultat escompté ne s'est pas produit, avec un zéro pointé pour le clan tricolore.

Présent au couloir 8 de la première demi-finale, le jeune espoir français Sasha Zhoya (20 ans), qui nourissait de réelles ambitions tout en laissant la pression à ses adversiares , a manqué son début de course en heurtant la première haie avant d'en faire tomber plusieurs par la suite pour finalement prendre la 5e place de sa course (13"47), loin derrière le vice-champion olympique et deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps Grant Holloway. Seules les deux premières places étaient directement qualificatives.

Déçu mais pas résigné Zhoya a pris ce relatif échec avec beaucoup de sérénité et de lucidité : "Beaucoup de fautes, premiers championnats du monde mais je prépare les Europe maintenant. Je pense que c'est ma course la plus sale que j’ai faite de toutes mes catégories. Je me sentais mieux qu'avant, ça arrive tout peut se passer, aujourd’hui c'était pas mon jour. Mais il y a les Europe qui arrivent."

"Je suis déçu de moi-même ça pouvait donner quelque chose"

Lui était le plus expérimenté de la délégation de hurdleurs français mais a été freiné par de nombreux pépins physiques cette saison. Pascal Martinot-Lagarde a bataillé jusqu'à être quasiment dans le coup à la mi-course mais cela n'a pas suffi. Une 4e place et un record personnel sur cette saison pour le Français (13"40) d'une demie remportée par l'Américain Trey Cunnigham (13"07).

"C’était beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit entre hier et aujourd’hui. Franchement, l’échauffement était nickel, je pars très bien, ça se passe super bien. A mi-course je commence à me rapprocher. Je suis déçu de moi-même ça pouvait donner quelque chose. Je sais pourquoi je suis à ce niveau-là auj mais je pouvais faire mieux. Il s’est passé quelque chose, j’ai fait mal au sol, j’avais les appuis solides aujourd’hui."

