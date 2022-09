Mission accomplie. L’équipe de France n’a pas encore disputé son dernier match de poule (mardi contre la Serbie) qu’elle est déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde avec trois victoires en quatre rencontres. Un nouveau – et beau ! – succès décroché contre le Japon (67-53), médaillé d’Argent aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an dernier. Parfois décevantes lors de leurs deux dernières sorties contre le Canada et le Mali, les Bleues ont montré un bien meilleur visage ce lundi.

Une qualification et des belles promesses

Et ça d’entrée de jeu. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont abordé ce duel décisif avec la mentalité adéquate. Un plein d’agressivité et d’envie qui leur a fait défaut contre les Maliennes, sauf par séquences, un adversaire moins coté mais dont les Françaises se sont défaites dans la douleur dimanche. Elles ont finalement donné l’impression de corriger en partie leurs deux plus grosses lacunes depuis le début de cette compétition : le rebond et le manque de solutions en attaque.

C’est tout simplement la première fois sur le tournoi qu’elles finissent avec plus de rebonds que leurs vis-à-vis (40 à 36). Iliana Rupert, de plus en plus dans le rythme après son arrivée tardive à Sidney – elle disputait les finales WNBA et elle a fini sacré avec Las Vegas – a capté 12 rebonds en plus de ses 15 points. Elle termine avec 23 d’évaluation, la meilleure de la partie.

Là aussi c’est un changement important. Gabby Williams a dû se sentir moins esseulée. La meilleure marqueur tricolore (16 sur la rencontre, 16,7 de moyenne) a encore été bien en vue, notamment quand la France avait besoin de marquer un panier, mais elle a été mieux épaulée. Pas seulement par Rupert mais aussi par Marine Fauthoux (10 points, 8 passes), qui a alterné quelques très bons passages, et par Mamignan Touré. Cette dernière a inscrit 13 points en sortie de banc. Elle a même été l’un des facteurs X de la victoire avec ses trois-points importants plantés en seconde période (51-46, 22e).

La France à deux vitesses

Si la performance globale est vraiment intéressante dans le jeu, les Bleues ont encore eu quelques trous d’air. Enfin surtout un, dans le deuxième quart-temps. Devant après dix premières minutes largement maîtrisées (16-5), elles se sont éteintes ensuite. Certes, la défense japonaise et l’adresse extérieure retrouvée des joueuses de Toru Onzuka ont pesé. Mais la France a tout de même encaissé un 12-0. Résultat, elle n’avait plus que trois longueurs d’avance à la pause (29-26).

Les deux équipes se sont rendues les coups dans le troisième quart-temps. C’est à ce moment que Touré, Rupert et l’inévitable Williams ont mis quelques paniers importants pour se défaire de la très grosse pression défensive adverse. Puis les Japonaises ont fini par craquer, notamment physiquement. Les dernières minutes ont failli tourner à la démonstration. La France va devoir essayer de surfer sur cette prestation au moment d’affronter la Serbie, qui l’avait battue en finale de l’Eurobasket, lors de l’ultime rencontre de la première phase. Une victoire assurerait une place parmi les deux premiers et permettrait donc d’éviter Team USA en quarts.

