Les Bleues ont des démons à exorciser

En histoire d’amours déçus, les basketteuses françaises s’y connaissent. Alors que le Tour de France démarre, les joueuses de Valérie Garnier nous rappellent étrangement un autre loser magnifique du sport français : Raymon Poulidor, habitué à échouer sur la deuxième ou la troisième place du podium de la Grand Boucle. Depuis quelques années, celles qu’on appelait « Les Braqueuses » passent toujours à côté de l’or à l’Euro. Dimanche, face à l’Espagne, elles joueront leur 4e finale de suite, et tenteront d’effacer une triste série de… 3 échecs.

A chaque fois, en 2013, 2015 et 2017, les Bleues ne sont reparties de leur finale qu’avec des larmes, et un argent amer autour du cou. Les deux dernières fois en 2015 à Budapest face à la Serbie (76-68) et en 2017… déjà face à l’Espagne (71-55), les tricolores sont passées à côté de leur match. Il y a 6 ans, en revanche, les Ibères ne s’étaient imposées que d’un point, et tout s’était joué dans les 30 dernières secondes du quatrième quart-temps. Le tout sur le sol Français. "On en a assez de finir les compétitions par une défaite, a donc tonné Garnier avant l’Euro. On veut les finir par une victoire. Il faut que le staff et les joueuses œuvrent pour cet objectif".

"L'argent ne m'intéresse pas du tout"

Elles en sont proches pour l’instant, et à entendre le discours de ses joueuses après leur victoire contre la Grande-Bretagne (63-56), malgré une entame de match compliquée, on sent qu’elles se sont mises au diapason de l’ex-coach de Fenerbahçe. "Ce n’était pas notre meilleur match mais l’essentiel a été fait ce soir, a dit ainsi la meneuse Olivia Epoupa au micro de Canal + après-match. C’est une victoire collective, tout le monde a apporté. (…) Il va falloir se remobiliser, on a un objectif qui est fort, c’est l’or, donc il faut savourer à moitié. Il va falloir se régénérer et se préparer pour un combat car demain (dimanche) c’est encore un gros match".

"Les organismes commencent à fatiguer, mais mentalement on est fortes. On l'a encore prouvé, c'est une de nos forces, disait Alexia Chartereau dans des propos rapportés par Ouest-France. Tout au long de la compétition, on s'est concentré sur nous. On doit continuer sur cette ligne", expliquait l’intérieure, quand sa partenaire Marine Fauthoux a carrément lâché : "L'argent ça ne m'intéresse pas du tout. On est là pour gagner". On l’aura compris, les Bleues ont les crocs, mais cela suffira-t-il pour dévorer les championnes d’Europe en titre, 3es de la dernière coupe du monde et qui comptent, parmi leurs nombreuses stars, la pivot candidate au titre de MVP Astou Ndour ?