Nouveau coup dur pour l'équipe de France. Après avoir enregistré le forfait de Nando de Colo , Vincent Collet devra également composer sans Nicolas Batum pour l'EuroBasket 2022.

Champion d'Europe en 2013, médaillé de bronze en 2015 et laissé au repos en 2017, l'ailier tricolore aux 155 sélections a annoncé sa décision de faire lui aussi l'impasse sur la compétition qui doit se tenir du 1er au 18 septembre en Allemagne. "Je pense que Nando et moi sommes de vieux papys. Entre les enchaînements de saisons, les Jeux olympiques l'année dernière... Cette année, j'ai galéré physiquement", a-t-il assuré lors d'une interview pour First Team, persuadé que la nouvelle "ne va pas plaire".

Papa d'une petite fille pour la première fois en janvier 2021, "Batman" regrette de "ne pas avoir passé beaucoup de temps avec elle. Donc j'ai envie de profiter à fond".

Le titre NBA, "peut-être ma seule chance l'an prochain"

Surtout, Nicolas Batum pourchasse un rêve : le titre NBA. A 33 ans, le joueur des Los Angeles Clippers a conscience qu'il ne lui reste que peu d'années pour atteindre ce Graal, et veut se donner les moyens de réussir : "Je sais qu'il y a une énorme saison qui m'attend avec les Clippers, l'année prochaine. On va jouer pour aller au bout ! C'est peut-être ma seule chance d'y arriver."

L'ailier a également argué d'un "changement de position" pour lui et Nando de Colo d'ici les Jeux olympiques de Paris 2024 : "L'équipe de France va changer. On n'aura peut-être plus le même rôle."

"Le contre de Batum, l'action la plus importante de toute l'histoire du basket français"

