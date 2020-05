JEEP ELITE - L'assemblée générale de la Ligue nationale de basket (LNB) s'est prononcée mercredi après-midi sur la saison 2019-2020, suspendue depuis le mois de mars à cause de la pandémie de Covid-19 : aucun titre de champion ne sera décerné, pas de montées en Jeep Elite et aucune descente en Pro B.

Au tableau d'honneur de la Jeep Elite, aucune équipe ne succédera à l'ASVEL, champion en 2019. Mercredi après-midi, la Ligue nationale de basket (LNB) a décidé d'arrêter définitivement la saison 2019-2020, à cause de la pandémie de coronavirus. Aucun titre ne sera donc décerné et il n'y aura pas de descente en Pro B. En bas de tableau cette saison, Roanne (16e), Gravelines-Dunkerque (17e) et Le Portel (18e) sont donc sauvés. En 2020-2021, la Jeep Elite repartira donc avec les dix-huit mêmes clubs.

Jeep Elite L'ASVEL "en accord" avec la LNB pour la saison blanche HIER À 20:13

Lorsque la saison 2019-20 a été suspendue en mars, Monaco occupait la tête du classement, avec 21 victoires en 25 matches, un bilan identique à celui de Villeurbanne, champion de France en titre, et de Dijon. En Pro B, Blois et Quimper, respectivement premier et deuxième cette saison, voient donc leur rêve de montée s'éteindre. Tout comme Nantes, vainqueur de la Leaders Cup Pro B.

Entre la Nationale 1 masculine et la Pro B, les positions sont également figées en vue de la saison prochaine. A l'issue de l'exercice 2020-21, il y aura deux promotions de la Pro B vers la Jeep Elite, ainsi que deux relégations. Selon les informations de L'Equipe, l'assemblée générale de la Ligue nationale de basket a aussi entériné le principe de refuser, sauf exceptions, de jouer des matches à huis clos en 2020-2021.

Jeep Elite " Il y a beaucoup à dire" : Mitrovic dénonce la "méthode" de l'Asvel 22/05/2020 À 19:53