Facile vainqueur au Portel, Monaco poursuit sa belle série

A la pause, la Roca Team avait déjà creusé l'écart (44-21). La mission était quasiment accomplie. Avec 23 points d'avance, les Monégasques n'avaient plus qu'à dérouler face à la lanterne rouge. Dans ce match, Yakuba Ouattara a été le meilleur marqueur monégasque avec 18 points.

De son côté, Châlons-Reims a réussi la "perf" de la soirée en s'imposant au Rhénus (83-69) contre Strasbourg, qui restait sur six victoires en sept matchs. La SIG n'a jamais pu se remettre d'un départ calamiteux (26-9). Le meneur américain Nic Moore a inscrit 21 points pour le club champenois.

Dans les autres matches, Pau-Orthez s'est éloigné de la zone rouge en battant un autre mal classé, Chalon-sur-Saône (92-86) avec 27 points du meneur américain Justin Dentmon. Nanterre, une des équipes en forme du moment, a poursuivi sa bonne série en gagnant facilement à Roanne (102-79) avec 31 points et 9 rebonds du jeune ailier Isaia Cordinier. Les Franciliens ont gagné cinq de leur six derniers matchs et n'ont perdu que contre l'ASVEL durant cette période.

Le Mans Sarthe Basket enchaîne

Bourg-en-Bresse a dominé Gravelines (89-80) grâce à un énorme match du Serbe Danilo Andjusic : 30 points et 9 passes décisives. Le Mans a gagné à Orléans (91-99) grâce à 22 points de son meneur américain Brandon Taylor.