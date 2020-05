JEEP ELITE - Dans un communiqué publié mercredi, l'ASVEL, qui prétendait au titre de champion de France, s'est déclaré "en accord" avec la décision de la Ligue nationale de basket de geler la saison 2019-2020 et de repartir avec les dix-huit mêmes clubs en Jeep Elite lors du prochain exercice.

La LNB a décidé mercredi que l'exercice 2019-2020 serait une saison blanche. Quelques heures plus tard, l'ASVEL s'est déclaré "en accord" avec ces décisions. Le titre de champion de France 2020, auquel aurait pu prétendre le club rhodanien, co-leader de Jeep Elite avec Monaco et Dijon au moment de l'arrêt de la compétition, n'a pas été attribué pour la première fois. "Ce sont les votes qui nous semblent les plus justes dans une situation compliquée. Nous pouvons nous féliciter d'avoir pris le temps nécessaire pour faire le meilleur choix possible", a notamment déclaré Gaëtan Müller, président délégué de l'Asvel dans un communiqué.

Jeep Elite Pas de titre, ni descentes ni montées : La saison blanche actée en Jeep Elite HIER À 15:18

Outre la décision de repartir avec les dix-huit mêmes clubs dans chacune des deux divisions professionnelles sans aucune descente ni accession pour la saison 2019-2020, la LNB a confirmé la formule à dix-huit équipes pour la saison 2021-2022 en Elite et ProB avec deux montées et deux relégations.

Jeep Elite Pas de titre, ni descentes ni montées : La saison blanche actée en Jeep Elite HIER À 15:18