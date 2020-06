JEEP ELITE - Villeurbanne a recruté pour deux saisons l'Américain Norris Cole, l'ancien meneur de son principal rival dans le Championnat de France de basket, Monaco, a annoncé mercredi le club.

Villeurbanne a recruté, ce mercredi, l'Américain Norris Cole, ancien meneur de Monaco. Norris Cole (31 ans, 1,88 m) a la particularité rarissime pour un joueur évoluant en France d'avoir remporté deux titres de NBA en 2012 et 2013 avec le Miami Heat aux côtés de LeBron James et Dwyane Wade. Il a ensuite poursuivi sa carrière en Euroligue au Maccabi Tel-Aviv puis au Buducnost Podgorica, avant de rejoindre l'AS Monaco en novembre 2019 où il a été l'un des meilleurs joueurs de l'Elite jusqu'à l'interruption définitive de la saison (14,3 points et donné 4,5 passes décisives en 23,9 minutes par match).

Jeep Elite Yabusele prolonge d'un an avec Villeurbanne 01/06/2020 À 09:18

"Il sait adapter son jeu à toutes les situations et il sera un vrai leader offensif pour nous", s'est félicité Tony Parker, président du club champion de France en 2019 qui cherche toujours un entraîneur après le limogeage du Monténégrin Zvezdan Mitrovic. La semaine dernière, l'Asvel avait annoncé le retour pour quatre ans de l'international Paul Lacombe, lui aussi en provenance de Monaco.

Jeep Elite L'ASVEL "en accord" avec la LNB pour la saison blanche 27/05/2020 À 20:13