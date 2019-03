Le Thunder prend la troisième place malgré un Lillard (51 pts) fabuleux !

Le match : Le Thunder l’emporte au bout du suspense

Ça fait longtemps que nous n’avions pas été scotchés à ce point devant un match. Pas le temps de boire un thé calmement ou de se faire un petit-déjeuner ou même de regarder les réseaux sociaux. La rencontre entre le Thunder et les Blazers a pleinement capté notre attention. Parce que la fin de match était juste fantastique. L’issue a tournée en faveur d’Oklahoma City (129-121) après une prolongation et plus de 50 minutes de jeu.

C’était un vrai choc. Il faut dire que les deux équipes étaient à égalité avant le début de la partie. Et c’est la troisième place de la Conférence Ouest qui est en jeu ! Du coup, les deux formations ont disputé ce duel comme s’il s’agissait déjà d’un match de playoffs. Avec de l’engagement, de l’intensité, des exploits individuels… les quinze dernières minutes, prolongation comprise, étaient absolument incroyables.

Damian Lillard, 51 points et 9 passes au compteur, a inscrit quelques paniers assez fous. Mais il y avait toujours une réponse du Thunder. Soit de Russell Westbrook (37 pts). Soit de Steven Adams, auteur de quelques rebonds offensifs terriblement précieux dans les dernières minutes. Paul George a ajouté 32 points. OKC tenait la victoire jusqu’à quatre secondes de la fin du quatrième quart temps, quand Jusuf Nurkic a été envoyé sur la ligne des lancers-francs.

Paul George - Russell Westbrook - 2019Getty Images

Mais trop sanguin, le Bosnien a collé son crâne contre celui de George avant de tirer ses lancers. Il a pris une faute technique, la deuxième de la soirée, et a été expulsé. Le Thunder a alors désigné Skal Labissière des Blazers pour tirer les lancers. Il a raté les deux… mais Adams a fait faute sur la prise de position pour le rebond ! Al-Farouq Aminu a alors eu deux tentatives de plus et il a envoyé le match en prolongation. Le Thunder a ensuite pris le dessus sur une équipe des Blazers émoussée dans les cinq minutes de temps supplémentaire. Avec cette victoire, Oklahoma City prend donc seule la troisième place à l’Ouest.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo impose sa loi

Il y a un nouveau sheriff à l’Est du pays depuis le départ de LeBron James en Californie. Et il est Grec. Giannis Antetokounmpo est monté sur le trône et il emmène toute son équipe de Milwaukee au sommet avec lui. Et en tant que nouveau patron, il a fait parler sa domination lors du match contre Indiana cette nuit. Ses 29 points, 12 rebonds et 5 passes ont donc mené les Bucks à la victoire lors du choc de la Conférence face aux Pacers (117-98).

Son fidèle lieutenant, Khris Middleton, a ajouté 27 points. Ce succès permet à la franchise du Wisconsin de rebondir après deux défaites de suite contre Utah et Phoenix. C’était la première fois de la saison que les Bucks perdaient deux rencontres consécutives. Devant tout du long, Antetokounmpo et ses partenaires ont fait la différence dans le troisième quart en passant un 12-0 aux Pacers alors qu’ils menaient déjà de dix points. Le favori pour le MVP a conclu cette belle série avec un gros dunk (96-74). L’équipe d’Indianapolis n’est pas revenue au score par la suite. Les positions restent les mêmes après cette affiche : les Bucks sont toujours premiers à l’Est et les Pacers sont troisièmes.

Tous les scores

Bucks – Pacers : 117-98

Trail Blazers : Thunder : 121-129