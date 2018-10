Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo déjà monstrueux !

Le match : Davis, Randle et Mirotic écrasent Houston !

C’était le trio de la soirée. Pas celui formé par Chris Paul, James Harden et Carmelo Anthony. Non, le vrai "Big Three" se trouvait dans le camp d’en face, aux Pelicans. Anthony Davis (32 points, 15 rebonds et 8 passes), Nikola Mirotic (30 points, 10 rebonds) et Julius Randle (25 points, 8 rebonds) ont littéralement démoli les Rockets ! New Orleans tient peut-être là une formule qui fonctionne très bien avec ses trois intérieurs. Mirotic avait déjà prouvé après la blessure de DeMarcus Cousins qu’il était le complément idéal de Davis sur le terrain. L’Espagnol étire le jeu (6 paniers à trois-points) et le géant américain détruit tout dans la raquette. Et quand l’un des deux sort, Randle prend le relais.

Les Texans, qui ont perdu deux défenseurs importants pendant l’intersaison (Trevor Ariza et Luc Mbah a Moute) n’ont rien su faire. Ils ont complètement été dépassés (défaite 131-112). Paul, Melo et Harden ont compilé 46 points à eux trois contre 87 pour le super trio des Pelicans. Une association qu’il va falloir suivre de près. Si les joueurs ne se blessent pas, cette équipe de New Orleans peut surprendre du monde.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo en mode MVP

Mike Budenholzer, le nouveau coach des Bucks, a promis de créer un système offensif censé exploiter au mieux les qualités offensives de sa superstar Giannis Antetokounmpo. Il veut étirer au maximum les lignes en attaque pour permettre au Grec d’avoir plus d’espace pour martyriser ses adversaires en un-contre-un. Technique qui a plutôt bien fonctionné pour la première sortie de Milwaukee cette nuit. Menés par leur leader, les Bucks ont vaincu les Hornets sur le fil (113-112) malgré un énorme Kemba Walker, auteur de 41 points.

Antetokounmpo a d’ailleurs délivré les siens sur la ligne des lancers-francs à 23 secondes de la fin du match. Avant ça, les Bucks avaient gaspillé une avance de 20 points. Mais l’ailier All-Star a noirci la feuille de statistiques : 25 points, 18 rebonds et 8 passes (mais aussi 8 ballons perdus…). Sa campagne pour le MVP démarre bien.

Première réussies : Leonard performant, DeRozan décisif

Les différents membres du staff des Raptors n’ont cessé de répéter que Kawhi Leonard était en pleine forme après sa mystérieuse blessure aux quadriceps qui l’a tenu éloigné des parquets quasiment toute la saison dernière. La superstar n’avait d’ailleurs pas joué un match officiel depuis janvier dernier avant de faire ses grands débuts devant le public de Toronto cette nuit ! Et bien ça n’a pas empêché son nouveau coach, Nick Nurse (pour qui c’était aussi une première), de l’aligner 37 minutes sur le terrain. Preuve en est que le joueur est bel et bien remis.

Il a commencé timidement en ratant ses trois premiers tirs avant d’enchaîner trois paniers en quatre tentatives. Enfin en rythme, Leonard a déroulé et les Raptors ont facilement disposé des Cavaliers (116-104). L’ailier a terminé avec 24 points (9/22) et 12 rebonds.

Si Leonard effectuait ses premiers pas avec les Raptors, DeMar DeRozan démarrait lui avec les Spurs. Les deux All-Stars ont été échangés cet été. Et tous les deux ont brillé. Le nouveau chef de file de San Antonio s’est illustré par son sang-froid dans les moments les plus importants du match contre les Timberwolves. Opposé à Jimmy Butler, l’un des défenseurs les plus coriaces de la ligue, DeRozan a inscrit le panier de la victoire à 32 secondes de la sirène finale. Son tir avec la planche a donné deux points d’avance aux siens alors que les deux équipes étaient à égalité (110-108). Il a ensuite conclu la partie sur la ligne des lancers. Au total, le natif de Compton a cumulé 28 points (10/21), 4 rebonds et 4 passes.

Le duo : Griffin et Drummond cartonnent

Blake Griffin et Andre Drummond vont disputer leur première vraie saison ensemble (Griffin est arrivé en cours d’année dernière). Ils doivent prouver que leur duo peut fonctionner à une époque où les équipes NBA tendent à ne plus faire jouer deux intérieurs de formation ensemble. Première sortie réussie pour les deux stars des Pistons qui ont compilé 50 points pour venir à bout des Nets (103-100).

Le duel : Ayton prend le dessus sur Doncic

Cela fait des mois qu’ils sont opposés dans les débats : qui doit être pris en premier le soir de la draft ? Deandre Ayton ou Luka Doncic ? Les Suns ont tranché en choisissant le géant passé par l’université d’Arizona. Le Slovène a lui atterri aux Mavericks. Et la NBA a donc offert un choc entre Phoenix et Dallas pour bien attaquer la saison régulière. Ayton est encore sorti vainqueur. D’abord parce que son équipe l’a emporté en montrant un visage conquérant et offensif. Les joueurs d’Igor Kokoskov ont séduit sur ce premier match. Ceux de Rick Carlisle étaient plus timides. Plus nerveux. Un peu à l’image de Doncic, vite pénalisé par des fautes (3 en 12 minutes). Pendant ce temps-là, son rival plantait 8 points en six minutes.

Ayton s’est effacé par la suite. Les Mavericks ont recollé au score et leur rookie a contribué. Mais Devin Booker a fini par faire la différence. Le premier choix de la draft repart donc avec la victoire mais aussi de meilleures statistiques : 18 points (8/11), 10 rebonds et 6 passes contre 10 points (5/16), 8 rebonds et 4 passes pour Doncic.

Les Français : Tony Parker bon dans son rôle

Pour Tony Parker aussi, c’était une première. Pas seulement l’ouverture d’une nouvelle saison mais même d’un nouveau chapitre de sa carrière. Le dernier. Le meneur français a rejoint Charlotte pendant l’été après avoir joué pour une seule franchise depuis ses débuts, les San Antonio Spurs. TP a été l’un des artisans du retour en force des Hornets, menés de 20 points avant de revenir à une longueur des Bucks. 8 points et 7 passes en 20 minutes pour le futur Hall Of Famer. Son coéquipier Nicolas Batum a été maladroit (5 points, 7 rebonds).

Evan Fournier (13 pts, 5 pds) et Frank Ntilikina (5 pts) ont gagné avec Orlando et New York. Le sophomore des Knicks a été discret mais il a été titularisé et a joué 33 minutes. Rudy Gobert a lui été très productif (19 points, 15 rebonds) lors de la victoire du Jazz contre les Kings.

Tous les scores