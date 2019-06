"J'ai demandé à mes agents d'explorer les possibilités en NBA dans les semaines à venir, a déclaré Nando de Colo à la chaîne de télévision américaine ESPN. Je suis impatient de voir quel sera le prochain défi dans ma carrière", a-t-il poursuivi. L'arrière français de 32 ans ne prolongera pas son contrat avec le CSKA Moscou. De Colo a déjà passé deux saisons en NBA entre 2012 et 2014, une saison et demie sous le maillot des San Antonio Spurs et six mois avec les Toronto Raptors. Son expérience nord-américaine n'a guère été concluante avec des moyennes de 3,8 points et 11,9 minutes par match.

Toronto, sacré champion NBA pour la première fois de son histoire mi-juin, détient les droits sur l'international français. Sous le maillot du CSKA, De Colo a remporté l'Euroligue à deux reprises en 2016 et 2018 et avait été élu MVP du Final Four 2016. Il est aussi devenu l'un des cadres de l'équipe de France et devrait participer à ce titre à la Coupe du monde 2019 (31 août-15 septembre) en Chine.