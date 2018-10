Blake Griffin (50 pts) nous a offert le chef d’oeuvre de sa carrière

Le joueur : Blake Griffin, une première à 50 points

Il n’y a pas d’âge pour arrêter d’apprendre et de progresser. Blake Griffin, 29 ans, en est bien l’une des preuves. L’intérieur multiple All-Star a attendu sa neuvième saison dans la ligue pour claquer son premier match à 50 points. Tout rond, en plus. Sa performance épique a mené les Pistons à la victoire contre les Sixers au cours d’une rencontre une nouvelle fois marqué par un scénario invraisemblable (133-132 après prolongation).

Detroit a pourtant longtemps couru après le score. Les joueurs de Dwane Casey ont mené brièvement en fin de premier quart temps avant de subir. Ils ont repris l’avantage très tard dans la partie, à trois minutes de la sirène, sur deux lancers de l’intenable Griffin (111-110). Dès ce moment-là, les deux équipes n’ont cessé de se rendre les coups. Sans qu’aucune des deux ne parvienne à se détacher au tableau d’affichage. Les Pistons ont tout de même remonté sept points dans le quatrième quart pour arracher la prolongation.

Griffin a continué son one-man-show (sur le terrain, même si le basketteur est aussi humoriste pendant l’intersaison) dans le temps supplémentaire. C’est évidemment lui qui a inscrit le panier pour la gagne. Juste avant, J.J. Redick (30 points) avait planté un énorme – énorme – trois-points avec la faute, donnant ainsi deux points d’avance aux siens alors qu’ils étaient justement menés de deux points (130-132). La star des Pistons lui a répondu en attaquant fort le cercle sur la dernière possession. Il a su finir dans la raquette tout en provoquant la faute. Son lancer a donné l’ultime point d’écart.

Joel Embiid (33 pts, 11 rbds) a raté la balle de match. Il avait auparavant réussi à faire exclure Andre Drummond en exagérant un contact. Sans son pivot All-Star, Blake Griffin a donc pris tout le jeu à son compte. La plus belle prestation de sa carrière, et de loin : 50 points, 20/35 aux tirs, 5/10 à trois-points, 14 rebonds et 6 passes. Dans son sillage, Detroit a remporté un troisième match de suite et talonne Toronto à l’Est.

Le match : Les Pelicans continuent le sans-faute

Trois matches et autant de victoires pour New Orleans. Les Pelicans sont venus à bout d’une équipe des Clippers pas facile à manœuvrer. Victoire finale 116-109 avec une nouvelle fois une très belle performance d’Anthony Davis. L’intérieur All-Star a compilé 34 points et 13 rebonds. Mais il a surtout inscrit un panier à trois-points très important à moins de deux minutes de la sirène. Sa formation n’a pas été mise en danger par la suite.

Insolent de réussite lors des deux premiers matches, Nikola Mirotic a montré un visage plus humain en ratant ses six tentatives à trois-points. Mais il a quand même réussi à terminer avec 18 points et 12 rebonds. Elfrid Payton a mis 20 points en marquant à des moments importants de la partie, notamment un tir lointain pour donner dix points d’avance aux Pelicans en toute fin de rencontre (113-103). Tobias Harris (26) et Danilo Gallinari (24) ont cumulé 50 points à eux deux mais c’était donc insuffisant pour les Clippers.

La série : Quatre à la suite pour Denver

Les Nuggets caracolent en tête de la Conférence Ouest. Leur suprématie n’a pas été mise à mal contre les Kings cette nuit. La logique a juste été respectée avec une nouvelle victoire des hommes de Mike Malone, déjà la quatrième de suite (126-112). Ils ont pris l’avantage en exploitant les errements défensifs de leurs adversaires dans les trois premiers quart temps. Le match était déjà plus ou moins plié à l’entame du quatrième. En revanche, c’est la première fois cette saison que Denver encaisse plus de 100 points.

Sept joueurs des Nuggets ont terminé avec plus de 10 points. Dont 19 pour Jamal Murray, 18 pour Gary Harris et 14 pour un Nikola Jokic polyvalent (12 rebonds, 6 passes). En face, le rookie Marvin Bagley III, deuxième choix de la draft, a marqué les esprits en postant 20 points (9/11 aux tirs) et 9 rebonds en sortie de banc.

Tous les scores

Pistons – Sixers : 133-132

Pelicans – Clippers : 116-109

Nuggets – Kings : 126-112