DeMarcus Cousins, un match référence pour stopper les Rockets

Le match : Golden State prend le dessus sur Houston

Un choc entre les Warriors et les Rockets est l’une des plus belles affiches du championnat. La revanche des dernières finales de Conférence. Mais ce sont aussi deux équipes sur des dynamiques complètement différentes : Golden State venait de perdre six matches sur dix alors que Houston a enchaîné neuf victoires de suite. Une série stoppée nette après ce revers contre les doubles-champions en titre cette nuit (104-106).

Sans Kevin Durant, touché à la cheville, et avec un Stephen Curry pris dans une mauvaise passe en termes d’adresse, les joueurs de Steve Kerr ont trouvé d’autres ressources. D’autres guides. Klay Thompson a inscrit 30 points avec 5 paniers primés. Il était parfaitement épaulé par un DeMarcus Cousins qui a délivré sa meilleure performance depuis son retour à la compétition, en janvier dernier, après quasiment un an d’absence. Le pivot a compilé 27 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Dans son sillage, les Californiens ont pris jusqu’à 14 points d’avance dans le quatrième quart temps. Un écart qui a fondu dans les derniers instants. James Harden (29 pts, 10 pds mais 2 sur 12 à trois-points) et Chris Paul (24 pts) ont ramené les Rockets à un petit point à quelques secondes de la sirène. Curry, tout de même auteur de 24 points, 4 rebonds et 5 passes, a assuré la victoire des siens sur la ligne des lancers-francs. 106-104 à l’arrivée pour une équipe de Golden State qui a démontré qu’elle pouvait battre l’une des meilleures formations de la NBA sans Kevin Durant.

Le joueur : Russell Westbrook à nouveau en triple-double

Paul George a un peu baissé le pied depuis sa blessure il y a quelques jours. Le Thunder a accusé le coup, lui aussi. Et Oklahoma City a perdu sa troisième place à l’Ouest. Mais l’équipe s’est relancée en battant Brooklyn cette nuit (108-96). Avec un excellent Russell Westbrook à la baguette. Le meneur All-Star a terminé avec son vingt-sixième triple-double de la saison : 31 points, 12 rebonds et 11 passes décisives.

Mené de 10 points à la pause, le Thunder a fait la différence en seconde période. Justement au moment où Westbrook, altruiste, a distribué 10 de ses 11 passes en deux quart temps. Il a trouvé George (25 pts) mais aussi Jerami Grant (15 pts) ou Steven Adams (13). Grâce à ce succès, OKC affiche désormais le même bilan que Houston. Les deux équipes sont ex-æquo à la troisième place de la Conférence.

Le chiffre : Un 21-0 pour Miami

Les Pistons étaient en grande forme mais ils viennent de prendre deux taules quasiment coup sur coup. L’équipe du Michigan a été largement battue par Miami (75-108). Le déficit n’était que de 5 points à la mi-temps mais le Heat était bouillant au retour des vestiaires. Justise Winslow (16 pts) et ses coéquipiers ont passé un 21-0 pour attaquer le troisième quart temps. La débandade complète pour Detroit. Les joueurs de Dwane Casey ont été assommés et ils n’ont pas su se relever. Les Pistons sont désormais redescendus à la septième place à l’Est, juste devant leurs adversaires du soir.

Le tandem (du futur) : Collins et Young compilent 49 points

Les Hawks sont plus forts que prévu cette saison. Ils ne sont que douzièmes à l’Est, certes, mais avec désormais 24 victoires suite à leur succès contre les Grizzlies cette nuit (132-111). Atlanta est plus proche des playoffs que de la dernière place du classement. Ce n’était pourtant pas le plan initial cette saison. La franchise devait camper dans les profondeurs de la Conférence Est pour dénicher un choix de draft très haut placé. Un de plus, pour compléter le noyau dur de la franchise de demain et ainsi entamer une nouvelle étape de son processus de reconstruction.

Mais les Hawks ont déjà quelques très bons jeunes. Deux notamment. John Collins et Trae Young, un duo qui porte déjà l’équipe. Un tandem complémentaire en plus. Une sorte de remix de Steve Nash et Amar’e Stoudemire, toutes proportions gardées évidemment. Cette nuit, les deux jeunes stars ont compilé 49 points. 22 pour le meneur rookie (avec 8 passes) et 27 pour son intérieur finisseur (avec 12 rebonds en seulement 25 minutes). Cette association a de très beaux jours devant elle.

Les Français : Fournier et le Magic perdent un match important

Engagé dans la course aux playoffs, Orlando s’est incliné contre un concurrent direct cette nuit. Le Magic a été battu par les Wizards (90-100) d’un excellent Bradley Beal (23 pts, 6 rbds et 7 pds). Evan Fournier a compilé 8 points, 4 rebonds et 4 passes. La franchise implantée en Floride, neuvième à l’Est, reste devant Washington, onzième, au classement. Les deux équipes sont pour l’instant devancées par le Heat, titulaire du dernier ticket pour les playoffs.

Joakim Noah a été très bon malgré la défaite de Memphis. Le pivot a fini avec 12 points, 8 rebonds et 5 passes en sortie de banc. Plus tard dans la nuit, Rudy Gobert a compilé un double-double de mammouth avec 18 points et 20 rebonds lors de la victoire (importante) du Jazz contre les Suns.

Tous les scores

Wizards – Magic : 100-90

Thunder – Nets : 108-96

Heat – Pistons : 108-74

Hawks – Grizzlies : 132-111

Rockets – Warriors : 104-106

Suns – Jazz : 97-114