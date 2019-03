James Harden met les Celtics au tapis

Le joueur : James Harden cartonne encore

Les Celtics ont tout tenté pour ralentir James Harden. Et ils l’ont tout de même limité à 14 sur 31 aux tirs, avec 6 sur 18 derrière la ligne à trois-points pour le MVP sortant. Malgré ça, ce ne fut pas suffisant pour l’emporter. Le barbu a planté 42 points tout en menant Houston à la victoire contre Boston (115-104). Une nouvelle performance spectaculaire pour la superstar et surtout une nouvelle défaite pour les Celtics. La cinquième en six matches depuis le All-Star break.

Kyrie Irving (24 pts) et ses coéquipiers ont longtemps couru après le score. Ils étaient même menés de 28 points en cours de match. Ils sont revenus au début du quatrième quart temps, à la faveur d’un 17-6 passé pour recoller à dix points (106-96). Ils n’ont pas vraiment réussi à se rapprocher plus que ça. Quelques instants plus tard, Harden inscrivait son sixième panier à trois points pour enterrer les espoirs de Boston. Décidément très en forme, les Rockets se sont carrément relancés dans la course… au podium ! Ils n’ont qu’une victoire de moins que le Thunder et les Blazers, actuellement troisièmes ex-æquo.

Le rookie : Landry Shamet, héros des Clippers

Les Los Angeles Clippers se sont séparés de leur meilleur joueur, Tobias Harris, le jour de la date limite pour effectuer un transfert en NBA. C’était il y a quelques semaines à peine. On pouvait alors penser que la franchise californienne allait baisser le pied et reculer au classement à l’Ouest. Et bien pas du tout. Parce que dans l’échange, les Angelenos ont récupéré le jeune Landry Shamet en provenance des Sixers. Un jeune arrière de 21 ans méconnu qui sous-coté. Cette nuit, le rookie a inscrit 21 points avec 7 paniers à trois-points lors de la victoire de son équipe contre les New York Knicks (128-107).

Un succès qui qualifie presque – mathématiquement ce n’est pas encore joué – les Clippers pour les playoffs. Une victoire importante donc. Los Angeles monte désormais à la septième place et possède cinq victoires de plus que Sacramento, huitième. Ce n’est pas la première fois que Shamet s’illustre lors d’un match décisif depuis son arrivée aux Clippers. Le jeune homme a d’ailleurs gagné sa place dans le cinq majeur. Sans doute pas une future star mais un joueur à suivre de près.

Le match : Detroit confirme sa montée en puissance

Mine de rien, les Pistons sont en grande forme en ce moment. Le timing est parfait. La franchise du Michigan a gagné 9 de ses 11 derniers matches et s’est ainsi complètement relancée dans la course aux playoffs. Detroit est septième après son dernier succès, cette nuit contre Toronto. Blake Griffin (27 pts) ont fait tomber l’une des meilleures équipes de la ligue. C’est bien le signe d’une formation qui marche fort !

Les Raptors avaient cependant laissé Kawhi Leonard au repos. En son absence, Kyle Lowry a mis 35 points. Ce sont les recrues de la franchise canadienne qui ont un peu déçu. Marc Gasol a certes compilé 13 points, 8 rebonds et 5 passes mais à 2 sur 10 aux tirs. Jeremy Lin a fait encore pire avec 1 point en 25 minutes et aucun panier malgré huit tentatives. Trop peu pour faire face à un Reggie Jackson inspiré (19 pts) et un Andre Drummond productif (15 pts, 17 rbds).

La fin de série : Oklahoma City gagne enfin

Le Thunder accusait le coup. Quatre défaites de suite et une troisième place de perdue au profil des Blazers. La franchise, actuellement privé de Paul George, blessé, peut même finir cinquième si elle rate sa fin de saison. Il fallait donc se ressaisir. Russell Westbrook et ses coéquipiers l’ont fait en battant les Grizzlies cette nuit (99-95).

Mais ils ont eu chaud ! Oklahoma City comptait encore 13 points de retard à sept minutes de la sirène finale. Westbrook a alors pris les choses en main. Le meneur a inscrit 12 de ses 22 points dans le quatrième quart temps pour éviter à son équipe de sombrer. Les joueurs de Billy Donovan ont surtout resserré leur défense dans les dernières minutes. Ils ont ainsi étouffé les attaquants de Memphis, limités à 20 points et 6 sur 17 aux tirs dans le quatrième quart. Ce qui a permis la remontée express et tardive. Avec ce succès, le Thunder est désormais troisième ex-æquo et devra donc enchaîner les victoires pour éviter un éventuel deuxième tour contre les Warriors en playoffs.

Les Français : Un bon Tony Parker

Les Hornets ont perdu contre les Blazers dimanche soir. Mais Tony Parker avait fait le boulot. 14 points et 5 passes pour le vétéran. Moins de réussite pour Nicolas Batum, auteur de 8 points à 2 sur 7 aux tirs, avec 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Mais l’arrière de Charlotte était plutôt très bon en ce moment. C’est peut-être simplement un match avec un peu moins d’adresse, surtout qu’il a apporté dans d’autres domaines.

Dans les autres matches, Timothé Luwawu-Cabarrot a compilé 6 points et 4 rebonds pour Chicago. 11 points pour Evan Fournier, battu avec Orlando. Défaite également pour Joakim Noah (2 pts, 3 rbds, 3 pds) et les Grizzlies.

Tous les scores

Hornets – Blazers : 108-118

Celtics – Rockets : 104-115

Bulls – Hawks : 118-123

Clippers – Knicks : 128-107

Cavaliers – Magic : 107-93

Pistons – Raptors : 112-107

Wizards – Timberwolves : 135-121

Thunder – Grizzlies : 99-95