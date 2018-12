LeBron James brillant et décisif pour sa dernière contre Dwyane Wade

Le match : Les Lakers l’emportent au bout du suspense

Comme des frères. Dwyane Wade et LeBron James sont plus que de simples amis. Des liens très forts développés dès leur arrivée en NBA, la même année, en 2003, et renforcés avec leur quête commune du titre. Ils ont décroché deux bagues ensemble. Mais ils se sont aussi affrontés au cours de duels épiques. Une très belle aventure qui prend fin, au moins à l’échelle professionnelle. Les deux hommes se rencontraient pour la dernière fois sur un parquet cette nuit. Et, comme un symbole, la toute dernière possession les a opposés. Wade, balle en main, a eu une opportunité d'arracher la prolongation sur la truffe de son meilleur ami.

Mais son tir à trois points n’a pas trouvé la cible. Il y a eu des cafouillages, une autre tentative lointaine ratée par le Heat puis finalement un rebond avant que James, pressé par Wade, jette la balle en l’air au moment où la sirène retentissait. Victoire des Lakers (108-105). Sur la touche, les deux futurs Hall Of Famers se sont pris dans les bras. Ils ont échangé quelques mots puis leurs maillots. Un dernier moment à eux.

Cette rencontre spéciale a été serrée jusqu’au bout. Mais les joueurs de Los Angeles ont encore une fois réussi à inverser la tendance dans les dernières minutes. Toujours sous l’impulsion de James. Miami menait encore de six points après un trois points de Justise Winslow (auteur de 28 points et 7 rebonds) à sept minutes de la fin du match. C’est à ce moment que le prodige d’Akron a pris les choses en main. Il a d’abord planté un premier panier primé. Puis un dunk rageur.

Altruiste, il a ensuite offert une passe décisive à Kyle Kuzma, lui aussi placé derrière l’arc. Et c’est justement avec un nouveau trois points que LeBron a conclu un 11-2 en faveur des Lakers. Le score est alors passé de 90-96 à 101-98. Le Heat est revenu avant que James offre la victoire à son équipe sur la ligne des lancers-francs. LBJ a terminé avec 28 points, 9 rebonds et 12 passes. Excellente performance de Kyle Kuzma - qui est d’ailleurs vraiment bon cette saison - avec 33 points à son compteur. Et un nouveau succès pour des Lakers décidément inspirés dans les moments les plus chauds.

La performance : Stephen Curry claque 38 points

Avec Steph Curry, Golden State reverdit. Les Warriors ont signé une quatrième victoire de suite la nuit dernière en disposant des Minnesota Timberwolves (116-108). Une victoire décrochée à la force du poignet du double MVP, excellent. Curry a planté 38 points et il a aussi ajouté 7 rebonds et 6 passes. Golden State pointe à la deuxième place de l'Ouest, juste derrière le Thunder, vainqueur de son côté du Jazz (122-113) avec un nouveau triple-double de Russell Westbrook (12 points, 11 rbds, 10 passes) et un Paul George très adroit (31 points à 8/10 au tir).

La blessure : Les Sixers perdent Jimmy Butler

Philadelphie a battu Detroit (116-102) pour décrocher sa dixième victoire en treize matches depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Mais l’arrière All-Star n’a pas vraiment participé au succès des siens. Il n’a passé que dix minutes sur le terrain avant de se blesser à l’aine. Il n’a pas marqué le moindre point mais il a capté quatre rebonds et distribué deux passes décisives. Butler est sorti à deux minutes de la fin d’un premier quart temps dominé par les Sixers (38-29). En son absence, c’est Joel Embiid qui est monté en puissance tout au long du match. Revenu après avoir bénéficié d’un jour de repos, le Camerounais a fini avec 24 points et 8 rebonds. Il a surtout pris le dessus dans le dernier quart après les Pistons soient revenus à 5 petits points. Concernant Butler, aucune information complémentaire n’a été communiquée pour l’instant à propos de sa blessure.

La série : Sixième victoire de suite pour Boston

Cette équipe des Celtics ne perd plus. Même sans Kyrie Irving, Al Horford ou Gordon Hayward. Même diminués par des blessures, les joueurs de Brad Stevens ont réussi à remporter un sixième match de suite en battant les Pelicans cette nuit (113-100). Et ce malgré les 41 points d’Anthony Davis pour New Orleans ! Une performance individuelle monstrueuse qui n’a pas fait gagner son équipe pour autant. Marcus Morris a inscrit 31 points pour Boston et Jayson Tatum en a ajouté 21. La franchise du Massachussetts est toujours cinquième à l’Est mais elle continue sa montée en puissance.

Le joueur : Nikola Jokic fait tomber Memphis

L’affiche entre les Nuggets et les Grizzlies n’était certainement pas la plus glamour de la soirée mais c’était tout de même l’une des plus intéressantes. Parce que ce sont là deux places fortes de la Conférence Ouest qui s’affrontaient. Avec deux pivots All-Stars face à face. Nikola Jokic (27 points, 12 rebonds, 6 passes) a dominé Marc Gasol (7 pts, 6 pds) et Denver l’a emporté (105-99). Cette victoire permet à la franchise du Colorado de garder le cap et sa place sur le podium malgré de nombreux blessés.

Les Français : Rudy Gobert ne peut empêcher une nouvelle défaite

Rudy Gobert a signé un nouveau double-double (13 points, 14 rebonds) lors du revers du Jazz contre le Thunder. Le pivot français a été limité par des fautes et il n’a pu jouer que 21 minutes. Les autres Français n’ont pas été plus en réussite. Ian Mahinmi a marqué 3 points en 7 minutes et ses Wizards ont perdu contre les Pacers (101-109). Elie Okobo n’est plus titulaire et il a compilé 2 points, 4 passes et 5 interceptions en 21 minutes. Les Suns ont été battus sur le fil contre les Clippers (123-119). Enfin, Joakim Noah a compilé 4 points et 4 rebonds en sortie de banc lors de la défaite des Grizzlies contre les Nuggets.

Tous les scores

Sixers – Pistons : 116-102

Pacers – Wizards : 109-101

Celtics – Pelicans : 113-100

Bucks – Cavaliers : 108-92

Thunder – Jazz : 122-113

Bulls – Kings : 89-108

Mavericks – Magic : 76-101

Suns – Clippers : 119-123

Nuggets – Grizzlies : 99-105

Lakers – Heat : 108-105

Warriors – Timberwolves : 116-108