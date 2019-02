NBA - Chris Webber candidat à l'entrée au Hall of Fame

L'ancien ailier de Sacramento et de Washington Chris Webber a été nommé vendredi pour faire son entrée au prestigieux Hall of Fame, qui distingue aux Etats-Unis les meilleurs joueurs et entraîneurs de basket de l'histoire. Webber, sélectionné à cinq reprises pour le All Star Game, a terminé sa carrière de 1993 à 2008 avec des moyennes de 20,7 points et 10 rebonds par match.

Elu meilleur rookie (débutant) de la saison 1993-94, Webber n'a jamais remporté le titre de champion NBA, mais avait atteint la finale de la conférence Ouest en 2002 avec Sacramento (élimination 4-3 face aux Lakers). Il fait partie des 13 anciens joueurs, entraîneurs et arbitres nommés pour faire partie de la promotion 2019 du Hall of Fame.

Ces 13 "finalistes" doivent recevoir au moins 18 voix des 24 membres du comité de sélection pour entrer au Hall of Fame. La promotion 2019 sera dévoilé début avril.