NBA : Kawhi Leonard, le retour au sommet d’une superstar

Le joueur : Kawhi Leonard bat son record en carrière (45 pts)

"Spécial. Un joueur spécial." C’est avec cet adjectif que le coach de Toronto Nick Nurse a présenté Kawhi Leonard, auteur de 45 points cette nuit. "Il a été phénoménal. J’attendais l’un de ces matches où il mettrait quasiment tous ses paniers", poursuit l’entraîneur. C’est effectivement ce qui s’est passé contre Utah. L’ailier All-Star a converti 16 de ses 22, avec aussi 13 lancers-francs rentrés sur 17, pour atteindre son plus grand total de points en carrière. Dans son sillage, les Raptors ont battu le Jazz (122-116).

Ce record personnel est tout de même assez symbolique vu le contexte pour Leonard. Il démontre en quelque sorte son retour à son plus haut niveau après une saison quasiment blanche l’an dernier. Il n’avait joué que neuf matches avec les Spurs – qu’ils s’apprêtent à retrouver lors de la prochaine rencontre – en raison d’une blessure étrange et persistante aux quadriceps. Il a ensuite demandé son transfert et tout le monde se demandait dans quel état de santé il reviendrait. Il a dissipé tous les doutes en quelques mois. Parce que Leonard est à nouveau un candidat digne et crédible au MVP, comme l’exercice précédent sa blessure en 2017. Sa franchise est deuxième à l’Est avec deux victoires de plus que les Bucks mais aussi un revers supplémentaire.

La performance : Une ligne de statistiques historique pour Jusuf Nurkic

Le "5 by 5" est tellement rare qu’il n’est même pas nécessairement connu de tous les passionnés de basket NBA. Il s’agit de compiler au moins cinq unités dans cinq catégories statistiques différentes sur un match. Il n’y en eu que trois au cours des trois dernières années : Draymond Green en 2015, Anthony Davis en novembre dernier et… Jusuf Nurkic cette nuit. Sauf que le pivot bosnien l’a fait en ajoutant un ingrédient en plus : il a aussi posté plus de 20 points et de 20 rebonds. Soit donc 24 pions, 23 prises, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions. Il a complètement dominé la raquette des Kings, vaincus par les Blazers (113-108).

C’est le premier "5 by 5" de l’Histoire doublé d’un 20-20 (les statistiques ont commencé à être comptabilisées en 1983). Et il est donc à mettre à l’actif de Jusuf Nurkic. Il n’a même pas forcé. Le lieutenant du duo Damian Lillard (25 pts) et C.J. McCollum (16) n’a pris que 10 tirs pour 5 paniers. Il a surtout provoqué des fautes (14 sur 16 aux lancers). Une sacrée performance.

Le match : Les Clippers ne sont pas passés loin de conclure un retour héroïque

Menés de 15 points (110-95) à sept minutes de la fin du match, les Clippers ont fait douter les Sixers en recollant à quatre petits points en l’espace de cinq minutes (112-108). Une remontée express qui est restée vaine : Philadelphie a fini par l’emporter (116-109) notamment grâce à deux paniers décisifs de Ben Simmons (14 points, 9 rebonds et 8 passes au total). Joel Embiid a aussi fait le boulot en compilant 28 points et 19 rebonds au cours de la partie. Avec ce succès, les Sixers sont toujours quatrièmes à l’Est.

Le panier : Giannis Antetokounmpo a encore calé un dunk monstrueux

15 points, 8 rebonds et 7 passes pour Giannis Antetokounmpo avec surtout la victoire des Bucks contre les Pistons (121-98). Et aussi ce dunk, vraiment très spectaculaire, sur la truffe du pauvre John Leuer.

Les Français : Gobert et Ntilikina battus mais performants

Rudy Gobert continue sa campagne pour le All-Star Game. Le pivot du Jazz a compilé 16 points et 9 rebonds contre Toronto. Il pointe à 15 pts, 12 rbds et 2 blocks de moyenne depuis le début de la saison. Ce sera peut-être compliqué pour chercher une place au sein de la sélection, surtout en raison du bilan collectif du Jazz (18 victoires, 20 défaites). Mais le Français réalise sa meilleure saison en carrière pour l’instant.

Frank Ntilikina a lui sorti son meilleur match depuis un moment en postant 10 points et 5 passes en 18 minutes contre les Nuggets.

Tous les scores